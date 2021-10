Me quedo feliz sabiendo que finalmente encontraste la paz que tanto buscabas", estas fueron las palabras que escribió Mari Pili Mendoza, la hija del fenecido dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, en una historia colgada en su cuenta de Instagram.

Este domingo serán sepultados los restos de Pared Pérez en el cementerio Jardín Memorial.

Texto íntegro

Aún me pregunto qué habrá pasado por tu cabeza en el momento que decidiste terminar con tu sufrimiento papi...lo único que nos queda es enfrentar este duelo y aceptar que ahora la vida tendrá que continuar sin ti de nuestro lado...pero me quedo feliz sabiendo que finalmente encontraste la paz que tanto buscabas, y recordándote siempre como el ser humano que fuiste antes de todo esto, no como político... sino, como mi papá, mi apoyador #1.

Como el ser humano alegre y bondadoso. la chercha hecha persona, el que siempre estaba dispuesto a ayudar a todos.

Descansa en paz papi, solo nosotros sabemos lo difícil que fue lidiar con toda esta batalla día a día... te prometo ser fuerte por la familia, y tratar de estar lo más feliz que me sea posible como te gustaba verme.

Seguirá adelante... solo que ahora te llevo conmigo a todas partes.

Se recuerda que Pared Pérez falleció la noche del jueves en su residencia de Juan Dolio.

El 25 de marzo de 2020 reveló que tenía un tumor en el esófago y que iniciaría un tratamiento en Estados Unidos.

La intervención quirúrgica fue realizada en el Hospital Presbiteriano de la ciudad de Nueva York.

Mediante el decreto 683-21, el jefe de Estado instruyó al Ministerio de Defensa a rendir los honores militares a este destacado político dominicano.