El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez solicitó formalmente al presidente de la República, Luis Abinader Corona, deponer sus buenos oficios, y no oponerse al cumplimiento del informe Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias.



Este miércoles, el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional conocerá una instancia del exprocurador general mediante la cual busca que se le otorgue la libertad como lo sugiere el informe No. 46/2023 del grupo de trabajo.



“Se conocerá en primera instancia, una audiencia en el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional que procura, con la anuencia del presidente de la República e instrucciones del mismo a la Procuraduría General de la República, para que no se oponga a la decisión de la ONU, respetando así nuestras obligaciones, acuerdos, tratados y pactos internacionales, evitando que el caso sea conocido en la Corte de Apelación y en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde podríamos enfrentar consecuencias enojosas”, dice el consejo.



Afirman, en una nota de prensa, que esta histórica constatación de violación a los derechos fundamentales consignados en nuestros tratados internacionales, marca un negativo precedente internacional contra el país.