SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, hizo un llamado de prudencia a la población este sábado para que, durante el retorno a casa, tras el feriado de Semana Santa, disminuyan las lesiones, muertes por accidentes y fluya el tránsito de la mejor forma posible.



“Yo quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los ciudadanos que se desplazan por las vías, munícipes, visitantes, a los medios y a los espectadores que ahora mismo ven televisión, y es que sean prudentes y respeten las señales de tránsito en cada uno de sus desplazamientos en las vías”, exhortó Beras.



Tras supervisar los dispositivos de control y asistencia ciudadana, en diversos puntos críticos de accidentalidad del país, en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Beras felicitó al personal de diferentes instituciones por la labor que continúa haciendo en el operativo Semana Santa 2023, dentro de la jornada Conciencia por la Vida que encabeza el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).



Asimismo, el funcionario expresó que el gobierno de Luis Abinader no ha escatimado esfuerzos y ha desplegado más de 40 mil personas a lo largo del país para garantizar mejores resultados, por lo que aconsejó no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las señales de tránsito, en sentido general.



“Con esta jornada hemos dado un ejemplo de que si hacemos las cosas bien tendremos resultados diferentes”, expresó Beras durante su visita al municipio de Jarabacoa, uno de los puntos de mayor concurrencia, y que será intervenido por el Intrant para fines de reordenamiento de tránsito próximamente.



En ese contexto, Beras les recomendó a los conductores que verifiquen las condiciones de sus vehículos y se desplacen con calma a su regreso el Domingo de Resurrección, para que cuiden de sí mismos y de otras personas que se movilizan en las vías. Beras le solicitó, además, a los ciudadanos respetar las indicaciones de los agentes de la Digesett y el personal del MOPC, que continúan dando asistencia y cubriendo las rutas de retorno por el asueto.



Además, Beras invitó a las personas con inquietudes sobre temas relativos al Intrant y la regulación del tránsito a solicitar información personalizada a través del WhatsApp institucional, 849-455-2772, o accediendo al enlace wa.me/+18494552772.