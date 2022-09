El fenómeno atmosférico entró el Canal de la Mona y se prevé que se intensificará a categoría 2

El huracán Fiona, de categoría 1 al cierre de esta edición, habría entrado la madrugada de este lunes al país, por lo que los organismos de socorro mantienen un llamado a la población a tomar las medidas de lugar para mantenerse a salvo, al tiempo que el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión de labores en el sector público y privado..



La directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, explicó que Fiona entró al Canal de la Mona y entraría a las 2:00 de la madrugada con vientos sostenidos cerca de 115 kilómetros por hora y saldría de nuestra zona de pronóstico alrededor de las 2:00 de la tarde.



De acuerdo a lo explicado por Ceballos, Fiona estaría en nuestro territorio por unas doce horas y al momento de salir, se prevé que su categoría aumente a 2. Las lluvias van a seguir incidiendo en el país hasta el miércoles debido a que tiene un gran campo nuboso.



Anoche, el presidente de la República visitó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), donde daba seguimiento junto a los organismos de socorro de la trayectoria del fenómeno atmosférico que en su paso por la isla de Puerto Rico provocó grandes inundaciones, derrumbe de puentes, edificaciones así como fallos en el sistema eléctrico y de telecomunicaciones.



Refirió que si bien las lluvias se mantienen hasta el miércoles, no ve,hasta esta ese momento necesario extender la suspensión de labores hasta que concluyan las lluvias, enfatizando que la dinámica de los hechos va determinar qué hacer.



Abinader dijo que su viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas dependerá si puede salir del país sin afectar el desempeño de las labores pero hasta ahora está programado para el martes.



Juan Manuel Méndez, director del COE, instruyó ayer a los organismos de protección civil, socorro y rescate a realizar evacuaciones obligatorias en las zonas vulnerables de las provincias en alerta roja y amarilla por el paso del huracán Fiona que se prevé llegue a la madrugada a la República Dominicana.



El COE ratificó en su último boletín los niveles de alerta roja para las provincias para el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata.



Mientras que en alerta amarilla se encuentran Sánchez Ramírez, Azua, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Peravia, Barahona, La Vega y Santiago.



Asimismo, se encuentran en alerta verde las provincias San Juan, Monte Cristi, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Bahoruco y Pedernales.



Día no laborable



El Poder Ejecutivo declaró este lunes, mediante decreto, no laborable en los sectores público y privado ante los efectos del posible paso del huracán Fiona por el territorio nacional.



El Ministerio de Trabajo instruyó salvaguardar la vida de todos los trabajadores y empleadores de la República Dominicana, tomando las medidas necesarias para proteger los bienes utilizados en la producción nacional, se exhorta a la población a mantearse atentos a las alertas emitidas por el COE y esta institución en materia laboral.



El Poder Judicial precisó que solo se mantendrán laborando de manera regular las Oficinas de Atención Permanente y sus correspondientes áreas de apoyo, para atender asuntos de su competencia y tramitar al tribunal competente cualquier asunto de urgencia para garantizar derechos fundamentales.



La Procuraduría General de la República también dispuso la suspensión de las labores en sus áreas de servicios no esenciales.



De su lado, el Ministerio de Educación instruyó a los centros educativos privados para que suspendan la docencia hasta el próximo miércoles día 21, en previsión de paso el del huracán.



La información fue ofrecida por la directora del Departamento de Colegios Privados del Ministerio de Educación, Susana Michel, quien dijo que la suspensión de la docencia en esos centros educativos se adopta en concordancia con la decisión del aplazar la apertura del año escolar en el sector público y con las medidas implementadas por el gobierno para salvaguardar la integridad de la población.

Las universidades también suspendieron la docencia.



El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, reunió a representantes del sector eléctrico y declaró en sesión permanente un equipo de coordinación que dispondrá de los recursos que se requieran para hacer frente a posibles contingencias en cualquier lugar del territorio dominicano. El equipo coordinador estará encabezado por el ministro Almonte y Manuel Lara, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad e integrado por los titulares o representantes de las empresas de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

Protocolo de prevención en la zona turística

La Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores) hizo un llamado para que se iniciaran los protocolos de seguridad y prevención en cada uno de los complejos hoteleros del país. Entre las medidas recomendadas se encuentran: establecer un área de contención y albergue para huéspedes en zona más segura del establecimiento, retiro de mobiliario de playa y áreas abiertas, disminución o vaciado de las piscinas, revisión de drenajes pluviales y líneas eléctricas, retiro de clientes alojados en primera línea de playa y primer piso, recomendación de uso de 2dos niveles, preparar kit de alimentos no perecederos y agua para evitar salida de huéspedes de las habitaciones y mantener comité de emergencia interno en sesión permanente con los organismos del Estado.