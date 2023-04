Email it

La iglesia define la Semana Santa como una fiesta en la que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y es por esta razón que recomienda a la población tomar una postura de comedimiento y de reflexión con Dios.



En rueda de prensa, la Arquidiócesis de Santo Domingo instó ayer a la ciudadanía a que en los días que restan del asueto procure celebrar los misterios de la Semana Mayor y se haga partícipe de las actividades que se realicen en las parroquias, en las capillas y otros templos.



Asimismo, monseñor Faustino Burgos Brisman llamó a quienes se desplazarán hacia el interior a que conduzcan siempre respetando las leyes y normativas de tránsito para evitar tragedias.



“Si usted va en la carretera revise su vehículo (…), en otros años hemos visto la pérdida de seres humanos y ese no es el sentido de la Semana Mayor”, expresó el obispo auxiliar de Santo Domingo.



De igual manera, exhortó a la ciudadanía a que actúe con prudencia en las playas o balnearios para que no se produzcan casos que haya que lamentar.



Además, sugirió a los que se quedan en casa que lean la sagrada escritura para que puedan ser mejores personas y discípulos de Jesús.



“La Semana Santa no es para francachelas, bebentinas ni nada de eso, sino para vivir en recogimiento en familia y en comunidad, es el misterio pascual que nos lleva a nosotros a vivir como hombres y mujeres libres y resucitados llenos de gozo y alegría”, expuso.



Los actos



Desde el Domingo de Ramos cuando inicia la Semana Mayor, la iglesia ha estado realizando una serie de actividades para todos los devotos del catolicismo.



El padre Kennedy Rodríguez, director de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo, informó que para el Jueves Santo en la Catedral Primada de América a las 9:30 de la mañana tienen pautada la celebración de una misa crismal y a las 8:00 de la noche la conmemoración de la última cena.



Destacó que al día siguiente desde el citado templo se dará el sermón de las siete palabras desde la 1:00 de la tarde, y a partir de las 3:30 comenzarán el vía crucis por la pasión del señor.



Agregó, que el viernes también realizarán jornadas de oración para pedir por el país, la familia y toda la sociedad.



Del mismo modo, dijo que a las 8:00 de la noche del próximo sábado la catedral situada en la Zona Colonial acogerá la solemne vigilia pascual, y el domingo a las 12:00 del mediodía la misa de resurrección.

Los católicos también invitan a reducir el ruido

Otro de los llamados realizados por la iglesia a la población es que en este tiempo pensado para la reflexión no provoquen ruidos, y a los medios de comunicación que cuiden el contenido para que se respete la solemnidad de la Semana Mayor. “Hay que cuidar de nuestra cultura los valores y principios, por eso cuando un canal pone un contenido que no va y en Semana Santa se está faltando a la sociedad”, expresó el padre Kennedy Rodríguez.