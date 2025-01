También le afectan los bajos salarios y poco acceso para el primer empleo

El Día Nacional de la Juventud encuentra a esta población con desafíos no superados en el ámbito económico, educativo y de acceso a servicios básicos. Este segmento que, según el último censo, representa el 33 por ciento de la población nacional (Una tercera parte), enfrenta una alta deserción escolar y limitaciones importantes al momento de conseguir empleo. Situación que empeora con el miedo de resultar atracado en cualquier momento del día.



Además de citar estudios que recalcan los retos de la juventud dominicana, en esta edición destacamos por voz de los propios jóvenes, los problemas que más les afectan. elCaribe conversó con jóvenes procedentes de sectores como Villa Mella, Capotillo, Ensanche La Fe y Cristo Rey y con estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sobre sus inquietudes.



Según el orden expresado, resultó ser la inseguridad ciudadana, las deficiencias de la educación preuniversitaria, los bajos salarios del sector formal y las limitaciones para acceder a un primer empleo, los obstáculos que limitan su futuro en el país. “Uno sale de su casa a buscarse el pan y siempre aparece quien quiere quitarle lo que uno se gana. Yo era mensajero y tuve que dejar ese trabajo porque en dos ocasiones me estuvieron al quitar la vida”, cuenta Juan Luis Alcántara, que se dedica en la actualidad al oficio de moto-taxi.



Para la celebración del Día Nacional de la Juventud del pasado año, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) lamentaba el hecho de que “a pesar de los esfuerzos, cada año, este sector poblacional se enfrenta a grandes desafíos relacionados con el acceso a la educación, la salud, el empleo, y la seguridad, lo que provoca un fuerte impacto en la estabilidad física, económica y emocional, así como en la salud mental de este grupo”. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, para el 2022 la población Nini (ni estudia ni trabaja) de 15 a 24 años era de 309,612 jóvenes. Esta cifra representa el 17.6% de la población joven dominicana del mismo rango etario.



En octubre del pasado año, al presentar estadísticas publicadas en Ilostat, el repositorio de datos de la Organización Internacional del Trabajo, el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, afirmó que la tasa de desocupación abierta para este grupo etario disminuyó de 16.0 % en el último trimestre del 2019 a 11.8 % en el primer trimestre del 2024. Atribuyó esta reducción “al reflejo de los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Abinader en mejorar la productividad y garantizar más empleos”. No obstante, según el “Diagnóstico sobre Igualdad de Género en República Dominicana 2024” del Banco Mundial, “los bajos niveles de escolaridad y la baja calidad de la educación son un cuello de botella para acceder a mejores empleos y lograr independencia económica”.



En el caso de las dominicanas, subraya la organización, la falta de autonomía económica comienza en la adolescencia y persiste hasta la edad adulta, con salarios bajos y una carga desproporcionada de responsabilidades domésticas.



Datos divulgados por el Banco Mundial en 2022 dan cuenta que apenas el 78% de las personas jóvenes en edad escolar completó los primeros años de educación secundaria y que 11% de adolescentes nunca asistió a la escuela o la abandonó en los primeros años de secundaria. La situación parece ser tan obvia que un estudiante universitario de la UASD, de 22 años, que cursa sus primeros cuatrimestres en la carrera Licenciatura en Química, parece estar muy claro de lo que se necesita para dar un giro al destino de la juventud en el país. “Creo que el principal problema es la poca calidad de la educación básica. Hay que chequear la calidad de los profesores que entran al sistema”, afirmó Cristopher Jorge.

Los jóvenes opinan