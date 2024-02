Este centro educativo desde su fundación brinda oportunidad para la primera experiencia laboral a sus estudiantes

Muchos son los padres que por las dificultades económicas que enfrentan procuran que sus hijos desde su adolescencia aprendan algún oficio, al cual puedan llegar a dedicarse mientras terminan una carrera universitaria.



El Instituto Tecnológico de Arte y Oficio de Santo Domingo, por más de 72 años, es uno de los centros que contribuyen con la salida del círculo de la pobreza para cientos de adolescentes que trabajan para formarse en las carreras técnicas más demandadas por el mercado laboral.



Este centro educativo es una casa de enseñanza que alberga 883 estudiantes que comienzan desde su tercer grado de secundaria hasta desarrollarse en las áreas de técnico profesional o en las modalidades de arte.



La Escuela de Arte y Oficio cuenta con más de siete talleres técnicos profesionales, estos son: gestión administrativa y tributaria, electrónica de vehículos, reparación de equipos electrónicos, instalaciones eléctricas, mecánica industrial, reparación e instalación de aire acondicionado y diseño, construcción y ensamblaje de muebles, entre otros.



La culminación de estos talleres suele convertirse en la mayoría de los casos en los primeros empleos fijos de estos cientos de estudiantes egresados.



Esto es debido a que los miembros de este centro educativo no simplemente realizan una pasantía en las diferentes empresas, sino que ese tiempo es convertido en un módulo de formación en los centros de trabajo, donde permanecen durante su último año escolar y al finalizarlo la mayoría de los jóvenes suele quedarse laborando.



Su directora, María Genao, que tiene ocho años al frente de este centro, modelo en la formación técnico-profesional, desde hace tres años decidió expandir el currículo y agregar las modalidades de teatro, cine y fotografía.



La directora Genao, quien es una las propulsoras de este proyecto resaltó que durante el 2024 se entregará a la sociedad dominicana los primeros bachilleres en arte egresados de esta entidad educativa.



Agregó que esta modalidad ha tenido muy buena acogida por los estudiantes, indica que comenzó con 30 escolares y en la actualidad ya tiene 63 alumnos.



Proyectos



El Ministerio de Educación está realizando la intervención de las antiguas instalaciones administrativas y del salón de actos del Instituto Tecnológico de Arte y Oficio para convertirlo en Centro de Innovaciones e Investigaciones del Minerd, aseguró la gerente del plantel.



Añadió que con la ampliación que están realizando en el centro escolar, se sumarán dos nuevos títulos al currículo, estos son: técnico en informática y el otro corresponderá a la familia de los mecanizados como es el montaje y mantenimiento mecánico.



Una de las metas de la directora María Genao es convertir al Instituto de Arte y Oficio en el primer politécnico de excelencia, debido a que el país aún no cuenta con uno de ese nivel, aseveró.



Resaltó que el proyecto que está realizando el Minerd va encaminado hacia ese sueño, porque para que un politécnico sea de excelencia no solo le basta una excelente calidad cognitiva sino también la buena estructura del plantel, afirmó la maestra que tiene más de 25 años de ejercicio.



Algunos de los talleres de este instituto son avalados por el Infotep, el cual continúa operando durante las tardes.

Estudiantes aprenden a hacer piezas mecánicas. Alumnos se dedican a reparar climatizadores. Alumnos de tercero del ENAO.

Historia de la Escuela de Artes y Oficios

La Escuela Nacional de Artes y Oficios (ENAO), como era llamado en sus inicios el Instituto Tecnológico de Arte y Oficio, fue fundada el 14 de abril del año 1952, mediante un acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos y la República Dominicana, para responder a las expectativas del incipiente sector productivo.



A partir del año de su fundación, sólo formaba jóvenes de sexo masculino. El ENAO era un politécnico modelo de la Era de Trujillo; existía el internado y la mayoría de los jóvenes estudiantes de oficios técnicos provenía de pueblos del interior del país.



Durante el periodo 1982-1985, estuvo cerrado por remodelación y al reabrir sus puertas se brindó acceso a jóvenes de uno y otro sexo.



La escuela ha sufrido varios cambios en relación con su nombre.