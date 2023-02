Un hombre de 45 años se subió ayer a lo más alto de una de las torres de las luces del Estadio Quisqueya, donde amenazó con lanzarse, alegando que supuestamente un ingeniero pretende despojarlo de su casa y terrenos en un desalojo irregular.



Se trata de Miguel Antonio Gómez, de 45 años, quien asegura ser padre de tres hijos. Identificó como Joel al ingeniero encargado de los trabajos en la avenida Circunvalación de Los Alcarrizos, quien según afirma, pretende despojarlo de su propiedad.



“Yo no tengo miedo por mi vida, mi miedo es que mi familia se quede en la calle”, manifestó.



Gómez aseguró que Joel junto a otro ingeniero, identificado como Juan Villar, querían comprarle un terreno de 423 metros por RD$300 mil pesos. Además, expuso que el tasador con el que evaluaron sus terrenos fue cancelado “por ladrón”, por lo que solicitó a las autoridades reevaluar su propiedad.



“Por más que luché y luché, no me escucharon. Yo quiero que el Estado me represente y me ayude, porque es un daño que ese ingeniero quiere hacerme”, dijo Gómez en una entrevista telefónica ofrecida a CDN, mientras estaba aún en la cúspide de la torre, de aproximadamente 30 metros de altura. Miguel Antonio afirmó que Joel, junto a un tasador al que no identificó, presentó al Ministerio de Obras Pública un informe con “otra cosa” que no es lo que realmente tiene en su terreno, por lo que fue a la institución y allí no le quisieron escuchar a pesar de que llevó las pruebas.



Gómez garantizó que tiene todos los documentos en regla y reiteró que todo lo que posee lo ha logrado a base de trabajo.



“Yo no puedo creer que me quiten tres solares y lo que me den, no me alcance para comprar uno”, afirmó Gómez al hacer la denuncia.

Obras Públicas promete investigar denuncia

Luego de bajar de la torre con la ayuda del Cuerpo de Bomberos, Miguel Antonio Gómez fue llevado por agentes de la Policía Nacional al Ministerio de Obras Públicas, donde lo recibió el Viceministro de Supervisión y Fiscalización, Roberto Herrera Polanco, quien prometió que de inmediato iniciaría una investigación acerca de la denuncia presentada.