A cinco días de haberse producido la explosión que dejó 28 personas fallecidas y 58 heridos en San Cristóbal, las autoridades no han dado una versión oficial, preliminar, de qué habría ocasionado el siniestro.



Ayer falleció un paciente que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Juan Pablo Pina.



Varias son las versiones que han circulado respecto a lo que habría provocado la explosión que destruyó al menos tres negocios, sin embargo, las autoridades se han concentrado en sofocar el fuego, recuperar osamentas o cadáveres y brindar información al respecto. No así sobre las posibles causas del fuego.



A tempranas horas de ayer, miembros del J2 del Ejército de la República Dominicana, el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal y otras instituciones, iniciaron las investigaciones respecto al hecho ocurrido pasadas las 3:00 de la tarde del lunes 14 de agosto.



El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso que el J2 se incorporara a las pesquisas del hecho ocurrido en el lugar donde el Ayuntamiento tenía previsto dar el primer picazo para la construcción de parqueos, según se evidenció en una convocatoria hecha por la entidad para el día 15 de agosto.



El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, era la persona que encabezaría el acto junto al alcalde José Montás y otros funcionarios del gobierno. Durante una visita a la zona en donde se produjo la explosión, Ascención admitió que ahí se construiría el parqueo.



De igual modo, la gobernadora provincial Pura Castillo reconoció que el gobierno iba dar el primer palazo.



“Lo que nos toca a nosotros como Industria y Comercio, ya tenemos la seguridad de que no hay tanquería de ningún tipo”, dijo el ministro Víctor Bisonó.



Gobierno dio dinero



Hace tres años, Abinader celebró su primer consejo de gobierno, en San Cristóbal, con motivo al 176 aniversario de la Constitución.



Al concluir la reunión con los funcionarios, anunció que daría asignaciones especiales a la alcaldía para construir un nuevo cementerio municipal, mejorar el mercado y la creación de un fideicomiso público para construir el parqueo municipal.