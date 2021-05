Involucrados en sector bancas no trabajarán en LN

El administrador interino de la Lotería Nacional (LN), Teófilo -Quico- Tabar, aseguró ayer que nadie que esté involucrado en el sector banca podrá laborar en esa institución mientras él esté al frente.

“Nadie que tenga intereses en el negocio de las bancas podrá laborar en la Lotería Nacional mientras yo esté al frente de ella.

Absolutamente nadie, porque eso permite y fomenta la confusión, arrastra la permisividad y provoca conflictos de intereses. Que al final perjudican a la institución y a todo el sector”, manifestó al ofrecer una rueda de prensa en la sede de la entidad.

También afirmó que la mayoría de los sorteos que se realizan en los salones y a nombre de la Lotería, no son propio de ella. Se efectúan 13 o 14 sorteos semanales, según indicó, que no son de la entidad. Destacó que de los cientos de millones de pesos que se juegan cada día, la institución no maneja ni un peso de ello.

“Digo esto, porque repito, los sorteos que se realizan diariamente en la Lotería, y que el país entiende que son de ella y para ella, no es así”.