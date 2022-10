Email it

Santo Domingo,- El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes denunció que las Distribuidoras de Electricidad no han dejado sin efectos las alzas de la tarifa eléctrica tal y como lo ordenó el presidente Luis Abinader.

Por todo lo contrario, a los comerciantes afiliados a ese gremio le están llegando sus facturas con incremento que oscilan entre un 200 a un 300%.

El ingeniero Iván de Jesús García recordó que, si el presidente Luis Abinader no hubiese intervenido el pueblo se habría lanzado a las calles, porque el abuso que cometieron y que están cometiendo todavía las distribuidoras de energía eléctrica no tiene fin.

García dijo que “aquí se suspendieron y dieron un crédito de 150 y 200 pesos, y 800 pesos cuando echaron para atrás los últimos incrementos que eran pequeños, pero lo que no han echado para atrás es que, no es verdad que. una gente que estaba consumiendo en su negocio 5 mil pesos, ahora esté pagando RD$20,000.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el dirigente comercial agregó que a esa persona le rebajaron mil pesos, pero sigue pagando RD19,00, y como quiera están duplicadas y triplicadas las facturas de los consumidores eléctricos en la República Dominicana.

Puso como ejemplo el caso de una carnicería propiedad de uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación que preside, que pagaba RD$50,000, y todavía su factura le está llegando de 148 mil pesos.

“Han ido, han chequeado, han medido, y no le dan una respuesta, por qué se le triplicó la factura cuando tiene los mismos freezers en su establecimiento comercial”, lamentó el dirigente comercial.

Explicó que ese dirigente comercial le aseguró que al finalizar el presente año va a cerrar el negocio, y 27 personas perderán sus puestos de trabajo.

“Entonces cuando uno suma la matriz energética en la República Dominicana, realmente, esos precios que nosotros estamos pagando, no deberían de ser, la ineficiencia de las Edes, el pueblo no la puede pagar”, aclaró.

Criticó que “las pérdidas, de acuerdo al Pacto Eléctrico, a esta altura debían estar en un 20 por ciento, y sin embargo superan el 30%, y eso es parte de las deficiencias de las mismas Edes que no han logrado reducir las pérdidas”.

“Se habla también de las pérdidas por fraudes, pero yo no entiendo dónde es que están los fraudes, porque ya hasta en los barrios más recónditos de la República Dominicana, ya la gente no tiene acceso a un poste de luz pequeño, ya están a 40 pies de altura, en vez de 20 pies, entonces ya la alta tensión pasa demasiado alto por la casa, que se necesita, obligatoriamente, que sean brigadas técnicas específicas para poder instalar o desinstalar un cliente”, explicó.

Insistió que todo lo que se está viendo es la ineficiencia de las distribuidoras de electricidad que, si están perdiendo el 50 por ciento por pérdidas técnicas y falta de cobro, entonces ese porcentaje se le está aplicando a todos los clientes que pagan el servicio.

De Jesús García puso en dudas que se estén midiendo dos o tres millones de contadores, porque pasan en un motor a leer uno o dos medidores de 50 clientes, y por eso es que insiste que en el sector eléctrico hay una falsa facturación.

Presidente FDC denuncia DGII ha vuelto a multar a comerciantes por impresoras fiscal y notificando faltas tributarias desde el 2014

El ingeniero Iván de Jesús García fustigó que la actual gestión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) se esté dedicando a perseguir y multar a comerciantes que no tienen impresora fiscal, cuando esos equipos ni siquiera existen en el mercado local.

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes también criticó que dicho organismo recaudador del Estado se dedique a notificar a pequeñas y medianas empresas por supuestas faltas tributarias, lo que constituye una violación a la ley que solo faculta a dicho organismo accionar contra personas físicas y jurídicas en los últimos tres años de sus operaciones.

“Esta semana que pasó, me han llamado comerciantes de varios puntos del país donde están poniendo multas por impresoras fiscales de nuevo, un tema que es obsoleto, entonces, yo no entiendo cómo es que todavía persisten en multar pequeños empresarios en el país por no tener una impresora fiscal, cuando en el mercado ni las venden, ya eso despareció”, se quejó el dirigente empresarial comercial.

Lamentó que Impuestos Internos se dedique a perseguir a comerciantes por impresora fiscal, cuando lo que deben hacer es impulsar el proyecto que presentaron ante el Senado para la implementación de la factura electrónica, que fue lo que planteó la Federación Dominicana de Comerciantes en el 2013.

“Y, en vez de dar ese salto, definitivamente para la modernidad, persisten e insisten en hacerle la vida imposible a las Mipymes del país, y entiendo que el presidente Luis Abinader ha sido persistente en anunciar el apoyo a ese sector de la economía nacional, pero en la DGII no han entendido ese mensaje”, agregó.

Iván García también acusó a la Dirección de Impuestos Internos de violar la ley con la notificación a pequeños, medianos y microempresarios, al notificarles falta tributarias, cuando ha caducado el tiempo estipulado por las normas.

“Inclusive, están notificando violando el mismo Código Tributario, ellos que dicen que cumplen tanto la ley, porque ellos tienen hasta tres años para notificar alguna falta tributaria, y hay empresas que le están llegando notificaciones de los años 2014 y 2015, pero ya ese periodo pasó, pero parece que están tirando una red para ver cuales peces ellos pueden agarrar, pero el sistema no se maneja pescando en mar revuelto ni en mar tranquilo”, advirtió Iván García al ser entrevistado en el programa D´Agenda.

Alertó que “eso está llevando mucha intranquilidad a las pequeñas y medianas empresas, a tal punto que los que reciben la tarjeta Supérate que son 95% dueños de colmados, que no tienen esa tradición de presentar todos los informes mensuales a la DGII, entonces el tema para uno pagar con el método simplificado, la última modificación que lo hicieron no ha funcionado”.

“Entonces, hay miles de pequeños comerciantes que ya tienen problemas con la DGII, conozco un caso que le mandaron a cobrar 20 millones de pesos, y solamente tiene 300 mil pesos en existencia, hay cosas que son increíbles que están pasando en la Dirección General de Impuestos Internos, y lo único que nosotros queremos es que nos sentemos en la mesa para explicar todos los problemas que tienen las Mipymes del país y que se le busque una solución”, declaró.

Advierte las tasas de interés han llegado al 16% lo que podría provocar un freno al dinamismo de las actividades económicas de RD

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Iván de Jesús García advirtió que las constantes alzas que está adoptando el Banco Central en su política monetaria, ya está impactando en los sectores productivos, a tal punto que los bancos comerciales ya están cobrando tasas de interés de hasta un 16% en algunas actividades económicas.

“La realidad es que nos están cobrando los bancos en estos momentos, ya hay que olvidarse de esas tasas de 6, 8 y 10%, ya eso no existe, estamos hablando de tasas que, una gente que esté bien pegado en un banco que le prestan el dinero de su misma cuenta corriente, quizás puede conseguir entre un 12 y un 14, pero después los préstamos normales están a 16 por ciento”, explicó.

Sostuvo que siempre hay una contradicción, porque la función del Banco Central es controlar la inflación, ahora, si el banco comienza a caerle atrás a la inflación, y más la de este país que tiene un alto componente externo, entonces, al sacar tanto dinero de circulación, va a ver un problema, que podría haber un estancamiento, aunque los datos dicen que la economía está creciendo 5.5%.

“Ahora, entendemos que, con una tasa menor a la que estamos aplicando en la República Dominicana, el crecimiento fuera mucho más rápido y sostenible, porque en la mayoría de los bancos centrales del mundo no ha llegado al 3%, y aquí, prácticamente, la hemos triplicado”, detalló.

Calificó las medidas del Banco Central como conservadoras, para contener la inflación, ya que esta tiene un alto componente exógeno, no endógeno, y hay que chequear, primero, los precios internos en la República Dominicana, y cuál es la realidad de nuestro país, para no pisar el carro del desarrollo de nuestra economía.

En otro orden, Iván García dijo que le concede un 100 al presidente Luis Abinader por la manera que ha manejado la economía en sus dos primeros años de gobierno, enfrentando múltiples adversidades, y la mantiene creciendo, e igual puntuación le otorga al ministro de economía Limbert Cruz, al director de Aduanas Yayo Sanz Lovatón, y al director de Promipyme Porfirio Peralta.

Sobre los efectos de la ley de Tasa Cero impulsada por el gobierno para enfrentar la inflación, el dirigente comercial dijo que sus resultados han sido altamente positivos al lograr los efectos deseados, y pide al mandatario que le solicite al Congreso que la prorrogue por seis meses más.