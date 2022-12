El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, advirtió que si las modificaciones a las leyes electorales no se aprueban antes de que concluya la actual legislatura el 12 de enero del 2023, perimirán; lo que sería “grave porque habría que partir de cero”.



Jáquez dijo que ha habido desidia en los partidos políticos para conocer esas iniciativas y que la JCE hizo el trabajo que le correspondía a tiempo a fin de que los cambios que necesitan las legislaciones 15/19 y 33/18 fueran aprobados y aplicados en las próximas elecciones.



“Si hay desidia y las leyes no se aprueban no es culpa de la Junta Central Electoral , la Junta hizo su trabajo a tiempo, hizo los consensos; dejar las leyes como están es impedir a la Junta aplicar regulaciones y sanciones a las infracciones electorales”, apuntó.



El pleno de la JCE, encabezado por Jáquez en compañía de los miembros titulares, Dolores Fernández, Samir Chami Isa, Patricia Lorenzo y Rafael Vallejo, sostuvo un encuentro con la Sociedad Dominicana de Diarios, para explicar los retos del órgano de cara a las elecciones y el año preelectoral. El encuentro se desarrolló en la sede de la JCE.



Sin embargo, el presidente de la JCE dio garantías del éxito en el montaje de las elecciones a pesar de la necesidad de las modificaciones de esas legislaciones para dar más garras a la JCE para sancionar los delitos electorales y generar más garantía y equidad en la competencia electoral.



Explicó que con base en las legislaciones vigentes se elaboró el calendario electoral que la JCE presentó recientemente a los partidos políticos.



No puede esperar complementario



El presidente de la JCE también advirtió que los recursos que necesita el órgano para el montaje de las elecciones y las primarias tienen que ser asignados antes del presupuesto complementario que se hace en junio de cada año.



Jáquez reiteró que los 8 mil millones de pesos que les fueron asignados a la JCE en el presupuesto del 2023 no alcanzan para iniciar el montaje de las elecciones. Puso como ejemplo que hacer las licitaciones para equipos y materiales se toma hasta seis meses y que esos procesos no pueden iniciarse sin la identificación de los recursos necesarios.



Insistió que los 2 mil millones adicionales que recibirá la JCE este año apenas alcanzan para organizar los procesos internos de los partidos que tendrán lugar en octubre del 2023. Dijo que el pleno de la JCE tiene la confianza en que el poder político tomará conciencia de esa realidad y asignará los recursos necesarios para organizar los comicios.

La JCE está preocupada por desborde de campaña

El presidente de la JCE expresó preocupación por el activismo electoral a destiempo. Explicó que la ley deja un vacío sobre el alcance de las sanciones y no permite a la JCE retener fondos por las infracciones de ese tipo. Dijo que la JCE ha logrado consensuar con los partidos políticos un proyecto de reglamento para establecer el procedimiento legal sancionador, pero que las leyes actuales limitan el alcance de la JCE para establecer sanciones.