La comisión especial del Senado designada para el estudio de los proyectos de modificaciones a las leyes de Partidos (33-18) y Régimen Electoral (15-19) se reunió ayer con el pleno de la Junta Central Electoral (JCE), proponente de las piezas, para recibir observaciones sobre aspectos de las mismas.



El presidente de la Junta, Román Jáquez, aclaró que entre las reflexiones remitidas a la comisión senatorial, sobre “reglamentar” y “arbitrar”, el organismo electoral a cargo no está planteando no administrar, no organizar ni inspeccionar primarias, sino que no puede ser juez de un proceso electoral.



Manifestó que “arbitrar” es ser juez, “por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral es el que constitucionalmente tiene la competencia para resolver los conflictos internos de los partidos y entre éstos”. Aseguró que la JCE no puede ser juez de un proceso, donde los miembros de los colegios electorales en una primaria son miembros de partidos políticos y que quien se demande no sea la JCE, sino la comisión organizadora “y esto vaya al TSE”.



El máximo representante de la Junta explicó que dicha entidad no debe reglamentar asuntos internos de los partidos políticos, ya que eso pertenece al principio de su autorregulación y autodeterminación.



Por su lado, Ricardo de los Santos, presidente de la comisión especial de la Cámara Alta, tras ser cuestionado sobre la paridad de género 50-50 que propone la JCE en la composición de las listas de candidaturas, explicó que la ley actual no habla de paridad sino de equidad, al establecer no menos de un 40% y no más de un 60% para ambos sexos, “es decir, que en la ley está planteada la equidad”. El senador explicó que el tema está siendo discutido por la comitiva.



En el encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Polivalente del Senado, acompañaron a Román Jáquez los miembros titulares del pleno de la Junta Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa.