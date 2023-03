Email it

El Vicepresidente Ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), Embajador Jatzel Román, expresó que la moderación y el consenso del liderazgo político nacional contribuyeron considerablemente al crecimiento económico del país.



Al participar como expositor invitado de la Universidad José Matías Delgado, de El Salvador, el embajador Jatzel Román explicó las claves del crecimiento económico que exhibe República Dominicana

La cátedra organizada por la Escuela de Ciencias Políticas de dicha alta casa de estudios reunió, además, a estudiantes de relaciones internacionales, comercio internacional y derecho.



“Hoy somos la séptima economía más grande de América Latina y el Caribe, pero eso no siempre fue así. De hecho, a diferencia de las colonias continentales, la nuestra era una economía muy empobrecida y todavía bien adentrado el siglo XX, nuestro Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se encontraba sumamente deprimido.



Un factor importante lo fue y sigue siendo el haber contado con un liderato político que apostó a la moderación y el consenso, lo cual no garantiza crecimiento por sí solo, pero contribuye considerablemente.” manifestó Román.



Explicó que hasta finales de la década de los años 70, la economía dominicana se basaba en las exportaciones de azúcar, lo cual se vio resentido tras la caída de los precios, que geneeró una difícil década de los 80.



“Logramos reinventarnos y dar paso a un modelo de turismo y zonas francas, que ahora se fortalece y amplía, sumándole el sector minero así como el aprovechamiento de la posición geográfica para convertirnos en el hub logístico del Caribe”, señaló.