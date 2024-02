Santo Domingo.- El dirigente político Jatzel Román recorrió la provincia Santo Domingo en promoción del candidato presidencial Luis Abinader y aspirantes locales postulados por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) junto a los diversos aliados.

En representación del sector externo “Crecemos”, que lidera el miembro de la Dirección Ejecutiva de la organización oficialista, Víctor -Ito- Bisonó, el joven activista resaltó los logros de la administración actual y la agenda a seguir durante cuatro años más acompañado por gobiernos municipales afines. “2020-2024 ha significado recuperación post-pandemia a uno de los niveles más acelerados del continente, ha sido la derrota de la impunidad que tanto daño le ha hecho al país y por sobre todo, ha significado un gobierno institucional que cumple su rol de regulador para facilitar la actividad privada en creación de empleo, de bienestar”, proclamó Román ante mujeres religiosas en el municipio de Guerra, y luego frente a jóvenes trabajadores en Los Alcarrizos.

Agregó “donde hay corrupción, el dinero no rinde, todo se va a los amigotes, pero cuando hay régimen de consecuencias, cuando hay institucionalidad, crecemos más, crecemos mejor”.

El joven diplomático puntualizó que ahora es posible realizar más obras, “podemos apostar a la industrialización, levantar la necesaria infraestructura en Guerra, capacitar a la gente en Los Alcarrizos, atender las necesidades, innovar, transformar. Somos un faro de luz optimista en la región pero eso no es para auto aplausos, es para auto exigencia, superamos varios obstáculos y ahora nos tocan nuevos desafíos en la meta por una sociedad desarrollada. Eso no sucede en automático, sucede cuando se tiene un liderazgo responsable como el que encarna Luis Abinader que sigue y sigue, así como Junior Santos que vuelve y vuelve a la alcaldía”. El también historiador y escritor expuso sobre la importancia del calendario electoral 2024, el más activo del mundo durante las siguientes dos décadas con 83 comicios, dos de los cuales son en República Dominicana, que vota municipal en febrero, general en mayo.

Román llamó a votar en todos los niveles, escogiendo los representantes cuyo historial demuestre el mayor compromiso ciudadano y comunitario. En Los Alcarrizos, el candidato a alcalde, Junior Santos, agradeció el apoyo dado por el movimiento y aseguró que su meta en estos próximos cuatro años es trabajar de la mano con el presidente Abinader para avanzar hacia convertir su municipio en un centro industrial de la nación.

En Guerra, el presidente en funciones de la Juventud Revolucionaria Moderna (JRM), Welinton Grullón, manifestó que trabajará tiempo completo, no solo en la campaña sino durante todo el gobierno, para ser interlocutor de las necesidades de la gente en procura de soluciones. La delegación de Crecemos, además de Román, estuvo compuesta por el educador Rómulo Vallejo, el empresario Carlos Infante, así como los dirigentes Miguel Reyes, Javier González, Omayra de Jesús, Israel Colomé, Henry Almonte, Juan Rosario y Juan Mateo.