El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) informó ayer que hasta el momento se registran 581 mil 122 nuevos electores para los comicios de 2024 con respecto al número de votantes registrados en el padrón de 2020, cuando alcanzó 7 millones 529 mil 932 inscritos.



Hasta el pasado viernes, el registro de personas hábiles para votar era de 8 millones 511 mil 654. De esa cantidad 818 mil 718 son de los votantes en el exterior que se han empadronado.



La JCE tiene registrados más de 700 mil dominicanos que viven fuera del país que tienen cédula de identidad y que aún no se han inscrito para ejercer el derecho al voto en las elecciones de mayo del próximo año. En tanto, la JCE informó que para las elecciones del 18 de febrero de 2024, hay 62 mil menores que serán mayores y para las de mayo 13 mil 633.



Las informaciones fueron ofrecidas durante un encuentro con los directores de medios y el pleno de la JCE encabezada por el presidente del órgano electoral, Román Jáquez y los titulares, Dolores Fernández, Chami Isa, Patricia Lorenzo y Rafael Vallejo. La JCE emitió la resolución 54/23 en la que establece que el 21 de este mes a las 7:00 de la noche vence el plazo para al menos siete cambios en el padrón, incluidos nuevos inscritos para las elecciones municipales de febrero.



Pedirán RD$2,500 millones



El coordinador de la comisión de finanzas de la JCE, Rafael Vallejo, informó que el órgano gestionará a través del Ministerio de Hacienda una partida adicional de 2 mil 500 millones de pesos para el montaje de las elecciones del próximo año.



Román Jáquez explicó que la JCE recibió un presupuesto real de 9 mil 250 millones de pesos porque se invirtió otra cantidad en las primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM).



“Lo ejecutado está precisamente pendiente del informe de nuestra Dirección Financiera para presentarlo al partido que fue a primaria. Si a partir de ahí, entonces nosotros podemos cobrar la parte. Entonces lógico, ellos plantearon un 20% y la Junta planteó un 50%”, expuso. Vallejo dijo que aún están evaluando el costo global de las primarias del primero del primero octubre y que la solicitud de la JCE con el partido oficial fue que aportara el 50% del gasto.



Evalúan debilidades conectividad



El presidente de la JCE informó que las primarias del PRM sirvieron para constatar los lugares donde hay problemas de conectividad para la transmisión de los resultados.



Sostuvo que los técnicos del órgano identificaron esos lugares y que trabajarán para resolver esa dificultad para las elecciones de febrero y mayo.



Román Jáquez también informó que se hará una auditoría al software y que está socializando una investigación al padrón que solicitó el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández.



Jáquez también se refirió a los retos que tiene la JCE para montaje de las elecciones de 2024, las que calificó como las más complejas por los vacíos y vicios de las leyes electorales, la desinformación a través de las redes sociales, los recursos de que es objeto el órgano electoral y la falta de un titular en la fiscalía para delitos electorales.



“La desinformación es el enemigo número uno del proceso electoral, el número uno del proceso electoral porque un dato mal dado desestabiliza la credibilidad del órgano por más ganada que esté. Ese es uno de los temas, la desinformación nosotros tenemos un proyecto interesantísimo a través de nuestra dirección de comunicación para ir enfrentando, ustedes han visto desde ahora un llamado a que la desinformación, el bulo, no es lo correcto que crea inestabilidad”, apuntó.



En cuanto a las debilidades de las leyes de Partidos Políticos 33/18 y del Régimen Electoral 20/23, Jáquez ha dicho que no tienen garras para atacar los delitos electorales. Esa fiscalía está acéfala debido a que la titular Gisela Cueto, fue jubilada y el Consejo Superior del Ministerio Público no ha designado el funcionario que debe ser nombrado a más tardar dos años antes de las elecciones conforme a la Ley del Régimen Electoral 20/23.

La JCE no tiene las vías legales ante infracciones

El presidente de la JCE se volvió a quejar de que el órgano tiene facultades muy limitadas en materia de infracciones administrativas electorales. En ese sentido, Román Jáquez precisó que con un reglamento que “duramos dos años y después que el reglamento estaba prácticamente, ahí mismo modificaron la ley en febrero, por eso tuvo otra vez que comenzar desde cero entonces las leyes se modifican y lo que hacen es que crean más ambigüedad”. Agregó que ni bien se termina de aprobar una ley, ya se declara inconstitucional un artículo, algo que no debió pasar. “En las elecciones va a tener tres fuerzas políticas que han demostrado que quieren buscar votos, y que la Junta Central Electoral está en el medio de todo el sistema político, creyéndose la ciudadanía que es el árbitro, que es el verdugo, que es el juez, que es el que va a hacer la sentencia de condena de algún tipo de violación penal”, sostuvo el presidente de la JCE. La JCE aprobó el reglamento que crea el mecanismo administrativo sancionador de los delitos electorales en el que se establece que puede hacer investigaciones de oficio.