El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) tomó juramento a 1,617 miembros, entre titulares y suplentes, de las juntas electorales y de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral (OCLEE), a quienes el presidente del órgano comicial, Román Jáquez llamó, entre otras cosas, a actuar con imparcialidad, independencia e integridad.

Dentro de los 1,617 miembros, 1,428 corresponden a los de las 158 juntas electorales del país y 189 de las 21 Oficinas de Coordinación de Logística Electoral (OCLEE), que están en el exterior.

Los miembros de las juntas electorales y de las OCLEE tendrán como responsabilidad ser jueces en sus demarcaciones en las elecciones de 2024 y a su vez, conocer y decidir las impugnaciones que lleguen hasta ellas.

Al pronunciar el discurso central del acto, Jáquez Liranzo les recomendó diez valores para el ejercicio de sus funciones. Estos fueron ser Imparciales y no timoratos, tomando decisiones sin vínculos; actuar con independencia, dándolo todo para que a nadie se le ponga o quite un voto; integridad para aplicar sus valores no solo en sus funciones, sino en todas partes y accionar de su vida; transparencia porque sus pasos deben llevar sus nombres; vocación por considerar que la democracia y su ejercicio tiene un gran valor.

De igual forma, capacidad porque el saber democracia es la mejor forma de saber decidir; tolerancia con lo bueno y con lo como la corrupción y con lo que no está acorde a las normativas, aplicar la intolerancia; trabajo en equipo enfocados hacia el mismo objetivo y humildad porque «la honorabilidad hay que recibirla con humildad».

«Pisen bien»; «No son dioses, son administradores», fueron algunas de las frases expuestas por el presidente de la JCE a los nuevos miembros de las dependencias.

De los 1,617 miembros 625 son mujeres para un 44 %. En el proceso electoral, la cuota femenina era de 35 %.

De todos los nuevos titulares y suplentes de las juntas electorales y las OCLEE, el 38% son abogados; 29 % maestros; 14% de otras profesiones y el 19 % bachilleres.

Durante la selección de todos ellos, 497 fueron confirmados y 223 ascendidos, según precisó Samir Chami Isa, miembro titular de la JCE y coordinador de la Comisión de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.