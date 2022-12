Email it

Para el 2023 la JCE tiene que definir el montaje comicios, pero dice que faltan recursos y campaña precoz la desafía

La Junta Central Electoral (JCE) llega al año previo a las elecciones, clave para el montaje de los comicios, con la advertencia de la falta de recursos para organizar los comicios, sin modificar las leyes electorales y desafiada por los partidos políticos con la campaña a destiempo.



Solo en los tres primeros meses del 2023, de enero a marzo, el órgano tiene programadas 35 actividades administrativas conforme al calendario aprobado para los comicios del 2024. Esos eventos se concentran en la formación de los técnicos del departamento de informática y la conformación de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (Oclee).



El presidente de la JCE, Román Jáquez, advirtió que el Gobierno no asignó los recursos necesarios en el presupuesto de 2023, lo que pone en peligro la organización de las elecciones.



Resaltó que solo recibirá 2 mil millones de pesos adicionales al año pasado, y que ese monto se gastaría solo en las primarias de los partidos políticos, pautadas para octubre del próximo año.



La JCE solicitó un plan económico para el 2023, superior a los 18 mil millones de pesos y solo le fueron asignados poco más de 8 mil millones. En las elecciones del 2020, en cuatro procesos incluidas las primarias simultáneas, la JCE gastó más de 9 mil millones de pesos.



El presupuesto para el montaje de los comicios se duplica cada cuatro años. En las elecciones del 2016, la inversión fue de 4 mil 980 millones de pesos.Ese año los comicios fueron en un solo día tanto en el nivel presidencial, como congresual y municipal.



La reforma electoral no avanzó



Después de tres comisiones distintas, en la JCE, el Consejo Económico y Social (CES) y el Congreso, el Poder Legislativo mostró pocos avances para aprobar las modificaciones a las leyes electorales. Si se aprueban el próximo año, es probable que trastornan el montaje de las elecciones por los cambios que implicaría.



La JCE presentó ante el Congreso su propuesta de modificación a las leyes 33/18 y 15/19, ante el poco consenso logrado en el marco del diálogo para las reformas que convocó el Poder Ejecutivo.



Esas reformas fueron incluidas en la agenda priorizada del Senado y la Cámara de Diputados en la legislatura que arrancó el 16 de agosto y concluye en febrero del 2023.



Sin embargo, el tema ni siquiera fue puesto en agenda por los legisladores que se limitaron a decir que estaban identificando los consensos y disensos para proceder a los acuerdos y aprobar los cambios que requieren esas leyes.



A la ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, los tribunales han anulado más de 15 artículos por chocar con la Constitución de la República. De hecho, el Tribunal Constitucional todavía tiene pendiente fallar otros artículos que han sido cuestionados por inconstitucionalidad.



Precampaña desafía JCE



Igualmente, la JCE llega al año preelectoral en franco desafío de los partidos políticos que han iniciado la campaña a destiempo, aunque la ley lo prohíbe. La compuerta a la violación de la ley 33/18 sobre campaña adelantada, la abrió el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la “consulta” en la que escogió la candidatura presidencial, un año antes de la fecha fijada por la ley.



Ahora, el partido Fuerza del Pueblo (FP) tiene vallas con el rostro de Leonel Fernández, seguro candidato presidencial de la organización, en distintos puntos de la capital y del interior del país. Ese partido alega que su campaña es para el programa de afiliación como parte del crecimiento de la organización en todo el país y que eso no lo sanciona la ley.



El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) también ha incurrido en la campaña precoz. La secretaria general de la organización, Carolina Mejía, ha organizado varios actos en apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader. De hecho, en los actos públicos a los que asiste el mandatario nunca faltan las consignas reeleccionistas.



Los partidos políticos firmaron una carta compromiso por la “integridad electoral” que incluye evitar la campaña a destiempo, pero ha sido poco efectiva. Igualmente, la JCE está inmersa en la discusión de un reglamento para establecer el procedimiento de sanción de los infracciones electorales. Pero ese proyecto va a pasos de tortuga.

JCE avanza montaje en informática y las juntas

A pesar de los desafíos acumulados para las elecciones que carga, el órgano electoral ha avanzado en áreas claves para garantizar el éxito del proceso electoral. Ya definió, en consenso con los partidos políticos, la integración de la vital y conflictiva Dirección de Informática. También el sistema de votación que utilizará, así como el escrutinio. El órgano también avanzó en la integración de las juntas electorales y ahora está captando el personal que trabajará en las mesas de votación en los diversos procesos de votación. Todo el personal será sometido a un proceso de formación y capacitación en la Escuela Nacional de Formación Electoral del órgano comicial.