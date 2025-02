ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) recordó este miércoles a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a la ciudadanía en general, que conforme a la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral y la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, los períodos de precampaña y campaña para las elecciones generales de 2028 aún no han comenzado.

A través de un comunicado, la JCE advirtió que no está permitida la realización de actos proselitistas en favor de ningún candidato, candidata o entidad política en este momento.

En este sentido, llamó a los líderes y lideresas de los partidos políticos, así como a la ciudadanía en general, a actuar con responsabilidad y respetar las reglas establecidas para garantizar un ambiente electoral ordenado, tranquilo y respetuoso de la legalidad.

El comunicado también recordó que el período de precampaña para las elecciones de 2028 comenzará el primer domingo de julio de 2027 y finalizará con la escogencia de las candidaturas. La campaña electoral, por su parte, iniciará oficialmente con la proclama de la JCE, que deberá emitirse a más tardar 70 días antes de los comicios.

Como autoridad encargada de supervisar el proceso electoral, la Junta Central Electoral subrayó que se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes infrinjan estas disposiciones, conforme al artículo 308 de la Ley No. 20-23 y al artículo 78 de la Ley No. 33-18. Las sanciones incluyen multas y otras medidas legales para aquellos que realicen actos de precampaña o campaña fuera de los plazos establecidos.

COMUNICADO INTEGRO

La Junta Central Electoral recuerda a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y a la ciudadanía que, conforme a la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral y la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, los períodos de precampaña y campaña aún no han iniciado. Por lo tanto, no está permitida la realización de actos proselitistas en favor de ningún ciudadano, ciudadana o entidad política.

Hacemos un llamado a los líderes y las lideresas de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a quienes participan y/o dirigen este tipo de actos y a la ciudadanía en general, a actuar con responsabilidad y compromiso democrático, respetando las reglas establecidas y contribuyendo a un ambiente electoral basado en el sosiego social y político, el orden, la integridad y la legalidad.

En ese sentido, resulta fundamental recordar que, para las elecciones generales de 2028, el período de precampaña comenzará el primer domingo de julio de 2027 y concluirá con la escogencia de las candidaturas. La campaña electoral, por su parte, iniciará formalmente con la proclama que emitirá la Junta Central Electoral, a más tardar 70 días antes de los comicios.

Como órgano rector del proceso electoral, la Junta Central Electoral tiene el deber de garantizar el respeto a la ley y velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulan los tiempos y condiciones de la precampaña y la campaña. Por ello, se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 308, numerales 4 y 5, de la Ley 20-23, y en el artículo 78, numeral 8, de la Ley 33-18, a quienes infrinjan estas normas mediante la realización de actos previos de precampaña y campaña.