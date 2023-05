Email it

Se entregó a través de CDN Canal 37, Anderson Porquín, de 38 años, quien era buscado por los organismos investigativos de la Policía Nacional por su supuesta implicación en la muerte de un oficial de esa institución.



Anderson, quien llegó acompañado de sus familiares y su abogado, fue entregado en el programa Despierta con CDN, donde dijo que esta acusación se trata de una confusión con interés de hacerle daño, ya que es inocente de estas imputaciones.



Alegó que pudiera estar relacionada a un caso que tuvo en el año 2018, cuando su residencia fue allanada por el entonces Dican, pero que todo fue resuelto y se le pidió excusa, ya que alegadamente se trataba de una confusión.



Pidió que su caso sea investigado a los fines de que se aclaren los hechos. Anderson se dedica al alquiler de vehículos, por lo que aseguró que el caso pudiera estar relacionado a algún cliente.



Un familiar del hombre que se entregó, explicó que sus familiares acudieron al destacamento de La 17 buscando información sobre el alegado homicidio que él cometió y las autoridades no le saben dar datos concretos del caso.



“Fuimos a averiguar si él tiene alguna citación o una orden de arresto y ellos nos dijeron que era simplemente para una investigación. Pero nos dijeron que se entregara porque lo están buscando a vida o muerte”, expresó al conversar con los conductores de Despierta con CDN.



Indicó que tampoco tienen información sobre el nombre del oficial de la Policía asesinado, con quien vinculan a su pariente. “No sabemos nada. No tenemos ningún tipo de explicación, simplemente que es para una investigación, pero no nos dicen qué día, cómo y dónde ocurrieron supuestamente los hechos”, agregó.