El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, admitió en su totalidad la acusación del Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio contra la legisladora diputada Rosa Amalia Pilarte.



Pilarte, quien es procesada en la jurisdicción privilegiada por su condición de diputada, es acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico.



El tribunal excluyó de la acusación la prueba relacionada al decomiso de más de cien pastillas de éxtasis en el año 2019, en La Vega y no impuso medida de coerción a la legisladora.



“Respetamos totalmente la decisión del juez que ha conocido esta solicitud de apertura a juicio, y, obviamente, ha dictado auto de apertura a juicio; no obstante, ha excluido varias pruebas del Ministerio Público, las que nosotros a través de la disposición que establece el artículo 305 habremos de escribir a los fines de que eso sea subsanado”, dijo el procurador adjunto Pedro Amador.



“Nos referimos puntualmente a una prueba consistente en un allanamiento que se hizo en la jurisdicción de La Vega para el año 2019 y que tiene que ver con la ocupación de la mayor cantidad, entiéndase, la mayor cantidad de éxtasis en la República Dominicana y varios países de la región. Esto es 111,725 pastillas”, agregó.



Dijo que como ese allanamiento reviste particular importancia para los fines que les ocupa, por tratarse de lavado de activos provenientes del narcotráfico y por la vinculación con los acusados y dueños de ese alijo, procurarán que sea reevaluada la pertinencia, la utilidad, la relevancia, pero, sobre todo, la legalidad de esta actuación.



Explicó que el juez excluyó esa prueba porque el Ministerio Público hizo una primera incursión en ese domicilio, luego se retiró y tras unas horas después, volvió. El juez entendió que el MP debió tener otra orden judicial para para volver a entrar a la vivienda.