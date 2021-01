Juez José Alejandro Vargas sobre archivo definitivo caso Odebrecht: "no existen ni nunca existieron"

El juez José Alejandro Vargas, dijo que en el caso del archivo definitivo de los expedientes de siete imputados en el caso Odebrecht "estos no existen ni nunca existieron" debido a que el Ministerio Público no cumplió con el debido proceso, al no notificar a todas las partes involucradas.

El magistrado mostró una querella interpuesta por el actual alcalde de Santo Domingo Este, que en principio fue admitida por la Suprema Corte de Justicia.

Puso como ejemplo una querella interpuesta en la Fiscalia del Distrito Nacional contra Marcos Cruz Vasconcello, Ángel Rondón y Víctor Diaz Rúa por el actual alcalde Manuel Jiménez, la cual fue admitida.

Sin embargo, sostuvo que durante el conocimiento de medidas de coerción no fue admitida violando sus derechos como querellante.

Dijo que el Ministerio Público debía notificar a todas las partes sobre los archivos, en un plazo de cinco días.Señaló que se hizo el oficio, pero no fue enviado a Manuel Jiménez en el plazo establecido, para que en un plazo de 10 días pueda responder si está de acuerdo o no con el archivo definitivo.

El Procurador Wilson Camacho dijo que esta de acuerdo con la postura del juez, tras afirmar que el MP volverá a revisar los archivos provisionales y decidirá si se retoma el proceso.