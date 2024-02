El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) rechazó la recusación que hizo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a Rafael Vallejo Santelises a fin de que no conozcan las denuncias que hace la organización de uso de recursos del Estado por parte del Gobierno en la campaña electoral.



En la instancia, el PLD afirma que el miembro de la JCE emitió sus consideraciones respecto a la prohibición de hacer inauguraciones durante la campaña en un medio de comunicación, algo que considera una acción de vocería al partido de gobierno y no de un miembro de la Junta.



“No se configura causal de recusación, toda vez que las palabras ofrecidas por el mismo, no constituyen un prejuzgamiento acerca de los términos de las denuncias que han sido depositadas ante este órgano por la referida organización política, cuyos méritos y fundamentos de la misma, serán conocidos y decididos por el pleno”, establece el pleno de la JCE en la resolución 007-2024.



El plano afirma, además, que no se colige que exista una parcialidad o una opinión preconcebida por parte del miembro titular recusado o que haya implicado la exteriorización de un criterio previamente determinado sobre los términos de las denuncias que han sido presentadas, lo cual hace que la recusación que ha sido solicitada, carezca de méritos suficientes.



“Rechaza en cuanto al fondo, la indicada recusación que ha sido presentada en contra del miembro titular de este órgano, Rafael Armando Vallejo Santelises, al no configurarse causal de recusación respecto al mismo”, resolvió el pleno al disponer notificar la decisión al partido morado y al miembro de la JCE.



Recusación



Dirigentes del PLD acudieron el 30 de enero a la JCE para depositar un documento en el que reiteran su denuncia del uso de los recursos del Estado en campaña electoral a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y solicitaron la sustitución de Vallejo Santelises del pleno cuando se vayan a conocer.



Danilo Díaz explicó que recusan a Santelises “por haber asumido públicamente la vocería del Gobierno y renunciar a su condición de magistrado que se había comprometido mediante documento hecho público que regula el calendario electoral, donde se prohíben expresamente las inauguraciones tanto del Gobierno como de las alcaldías”.



Según denunció Díaz, el miembro de la Junta decidió abordar el tema, consciente de que el mismo estaba en debate, “ y él asumió una postura alejándose de su condición de juez. Entonces, el PLD en el día de hoy (ayer) está documentando eso y reclamando a la JCE para que haga una audiencia para conocer el tema que tiene que ver con detener las inauguraciones”.

Las razones del PLD para recusar

En el documento de ocho páginas, los peledeístas justificaron la recusación al señalar que el pasado 20 de enero el magistrado afirmó que sólo había restricciones para los aspirantes políticos que van a las elecciones de alcaldías y regidurías, solo en lo municipal, no así para el Gobierno. La prohibición a la que se refieren es al artículo 210 párrafo VI de la Ley 20-23