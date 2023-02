El abogado constitucionalista Nassef Perdomo planteó ayer tres puntos fundamentales del proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes que, a su entender, podrían adecuar la iniciativa.



A juicio del jurista, lo primero que habría que modificar de la iniciativa legislativa sería “el principio de no devolución” porque está redactado demasiado abierto. En segundo término, dijo, la ley prevé tres figuras que son distintas, pero que son tan parecidas que generan confusión. Por un lado, mencionó “las personas objeto de tráfico ilícito de personas, de otro lado, las personas víctimas de tráfico ilícito de personas y por otra parte la persona víctima de trata de personas”.



En tal sentido, insistió en que hay que distinguir esas cosas de forma clara y precisa, al tiempo de señalar que un inmigrante indocumentado que viene por voluntad propia no es víctima de trata. “Una persona víctima de trata es la que viene bajo engaño, amenaza o violencia”, agregó en su participación durante el programa Despierta con CDN.



El tercer punto que indicó cambiaría de la pieza legislativa está relacionado con la contribución especial prescrita que, a su juicio, resulta imprudente en este y en cualquier proyecto de ley. “Obviamente, aparte de esas tres, hay muchas cosas que pudieran mejorarse, que no abordaremos por razones de tiempo”, añade.



No prevé beneficios diferentes



Sin embargo, Perdomo argumentó que, contrario a lo que se ha dicho, el citado proyecto de ley no prevé beneficios diferentes a los que están contemplados en la actual legislación, para los inmigrantes indocumentados que vienen al país voluntariamente.



“Lo que sí sucede es que la redacción de la ley y la selección de términos jurídicos, algo que puede parecer técnico pero tiene impacto, crea confusión. Aunque no pienso que esa es la intención del proyecto, hay que reconocer que puede llevar a confusión, y eso no es bueno, porque la ley no depende únicamente de la intención de quien la aprueba”, dice.



Dice colapsó comunicación Gobierno



Al responder la pregunta del por qué el Poder Ejecutivo ordenó retirar del Congreso Nacional el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes sin dar ninguna explicación, el abogado Perdomo considera que la forma en que discurrió la discusión de la pieza “muestra un fracaso rotundo y un colapso absoluto de la comunicación del Gobierno”.



“Estas son cosas para discutirlas y nadie tiene que estar de acuerdo con nadie. Los gobiernos están para criticarlos, esa es la democracia; pero que pasaran cuatro días y no se produzca una reacción oficial, es inaceptable. Aquí debería haber una autoridad del Gobierno que explique el proyecto que ellos mismos presentaron en el Congreso Nacional”, argumenta, al reiterar que es un colapso absoluto de los responsables de la política de comunicación gubernamental.



El letrado entiende que en cualquiera de los dos estadios, antes o después de someter la pieza para su aprobación, hay espacio para la discusión, al tiempo de señalar que las preocupaciones que han expresado algunas personas no son irracionales. No obstante, dice que le preocupa que el Estado dominicano decidiera asumir responsabilidades como las que prevé el proyecto para las víctimas de trata para los indocumentados que entren al país.

Leyes son el fruto de los compromisos asumidos

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Nassef Perdomo afirmó que la mayoría de leyes y reformas aprobadas por los legisladores de la República Dominicana, en los últimos 30 años, son producto del compromiso que los gobiernos dominicanos han asumido con las organizaciones internacionales. Considera que no es casual el gran impulso de reformas internas que se ha producido a partir de la aprobación del DR-Cafta, o TLC.