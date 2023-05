La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), aseguró ayer que el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha fracasado en la responsabilidad de dirigir la institución con eficiencia y eficacia, para que los niños reciban una formación de calidad.



El gremio hizo tal afirmación, luego de que el funcionario llamara a los maestros a cumplir con sus responsabilidades tras suspender la docencia el pasado viernes por la realización de una asamblea en gran parte del territorio nacional.



En un comunicado, la agrupación presidida por Eduardo Hidalgo manifestó que los docentes son los únicos que dan la cara a los estudiantes día a día, y cumplen sus obligaciones.



En ese sentido, agregó que el derecho a la protesta es una facultad constitucional que no puede ser violada por la arbitrariedad de ningún funcionario público.



De igual manera, señaló que los profesionales del magisterio no son los mejores pagados dentro de la administración pública, sino los que supuestamente reciben más maltratos de parte de las autoridades, a las que considera ineficientes porque todavía los profesores trabajan en condiciones deplorables en escuelas que no cumplen con los estándares de calidad.



“Los docentes terminan enfermándose y gastando más que lo que ganan, en el tratamiento de enfermedades y condiciones médicas por el incumplimiento de las autoridades con la responsabilidad de gestionar un sistema educativo eficientemente”, expresó el sindicato en la nota enviada a los medios.



La ADP también considera que el ministro de Educación, Ángel Hernández, le falta el respeto a los padres y madres del país, que envían a sus hijos a centros educativos públicos que tienen poca ventilación, aulas sobrepobladas, carencia de atención a la diversidad, y no cuentan con libros, ni electricidad.