El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Ydelson Brito, aclaró que fue notificado por el excandidato a la presidencia del gremio Diego José García sobre la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) emitida el pasado 12 enero, pero no por el órgano extrapoder, que debía hacerlo.



Brito se refirió a la decisión de la alta corte que instruye al gremio contar los votos de las elecciones del 02 de diciembre de 2023 sin alianza, en un plazo de cinco días hábiles, a partir del 15 de enero de 2024. Sin embargo, precisó que el viernes 19 de enero fue cuando la CNE del CARD fue notificada, pero a través de García y no del TSE.



“Nosotros estamos preparando nuestra posición sobre el documento que se nos ha notificado, porque en esta semana, a partir de mañana (hoy), nos vamos a referir de manera pública a esa situación”, explicó al conversar con elCaribe sin revelar el día, hora y lugar en que ofrecerá las informaciones.



Se recuerda que ese 19 de enero Diego García confirmó que la Comisión Nacional de Elecciones había sido notificada sobre la sentencia del Tribunal Superior Electoral.



En ese sentido, el titular de la comisión electoral señaló que la decisión de la alta corte fue emitida en el marco de que se debatió si el órgano extrapoder es competente o no para conocer asuntos de gremios, “donde se pretende que nosotros hagamos un nuevo recuento y una anulación de las alianzas”.



Indicó que en procesos electorales hay vías legales que son las primeras que deben ser agotadas para llegar a esas decisiones que emite el TSE. Dijo que no se adelantará a decir cuál es la competencia o no del Tribunal Superior Electoral sino que lo hará en esta misma semana, y de manera pública. “Diego García buscando abrirnos plazo a nosotros nos notifica la sentencia, pero a quien le correspondía notificarnos esa sentencia con los rigores de validez era al Tribunal (…). De la única forma que el proceso es serio de conteste y de ataque es si quienes hacen la notificaciones son los órganos oficiales, y el Tribunal a mí nunca me notificó”, enfatizó.



Ydelfonso Brito entiende que todas las decisiones jurisdiccionales y sus dinámicas deben obedecer a una lógica.



“Si usted dice ‘usted tiene un plazo de cinco días para hacer tal cosa y comienza a correr a partir del tal fecha’, pero abajo, en la parte final, dice ‘ordena al secretario notificar a las partes’ quien nos abriría plazo a nosotros para dar validez de la notificación es el secretario del TSE, y él nunca nos notificó; quien lo hizo fue Diego García, cuando ellos se dieron cuenta de que la Comisión Nacional de Elecciones no decía nada de eso”, comentó.



Se refirió al décimo séptimo punto de la sentencia del TSE, que establece: “Dispone que la presente sentencia sea notificada a las partes, vía Secretaría General y, publicada en el portal institucional del Tribunal Superior Electoral, para los fines correspondientes”.



Dice CNE no puede ser suspendida



Sobre la supuesta suspensión de la CNE por parte del Consejo Nacional del CARD el pasado 27 de diciembre, Brito dijo que ningún órgano electoral puede ser suspendido “ni movido, ni nada” en el curso de un proceso. Explicó que, “como un juego de niños”, el viernes 17 de enero de 2024 el Consejo Nacional del gremio se reunió para reponer la comisión electoral que había depuesto.

Advirtió a la comisión habría consecuencias

El excandidato a la presidencia del CARD Diego García aseguró el pasado viernes 19 de enero que los abogados esperan concluya el proceso y que se cumpla la decisión de la mayoría. Advirtió a la CNE que de no cumplir con lo establecido en la sentencia del TSE, “sería un desacato, una insubordinación, se violentaría la ley y traería consecuencias jurídicas lamentables”. Este medio intentó ayer comunicarse con García, pero no fue posible.