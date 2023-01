La fiscalización a vehículos de carga de más de tres ejes que violen la Zona de Acceso Restringida (ZAR) de la ciudad encontró ayer la resistencia de un grupo de camioneros que paralizaron el tránsito en la autopista 30 de Mayo.



La disposición limita la entrada a la capital de los vehículos pesados que no cuenten con el permiso que emite el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).



Cuando las autoridades se disponían a inspeccionar que se cumpliera con la normativa, los choferes de camiones se quejaron y calificaron la medida como injusta y aseguraron que se trata de una “búsqueda” que tienen sus superiores con el Intrant.



“Hay un monopolio que tienen aquí las autoridades superiores de nosotros, no sé lo que se están buscando, obligando a los camioneros a pagar un peaje por la circunvalación. Si uno va a tirar un viaje, yo que me tiran un viajecito en ocho mil pesos ahí al Darío Contreras, me quieren obligar a irme por la circunvalación a pagar cuatro mil de peaje y cinco mil de gasoil, qué voy a hacer yo”, manifestó uno de los choferes que estaban protestando.



Enfrentamiento físico



La situación provocó un enfrentamiento físico entre los choferes y agentes policiales, como también un gran taponamiento que comenzó desde la intersección entre la avenida Gregorio Luperón y la autopista 30 de Mayo hasta el peaje de la carretera Sánchez.



“Nosotros queremos que el Intrant nos deje trabajar, que nosotros no somos delincuentes”, afirmó otro de los conductores que impedían el paso de otros vehículos de carga que sí podían pasar, porque contaban con el permiso.



La semana pasada, el director ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, comunicó que el plan de limitación de vehículos pesados comenzaba el lunes 2 de enero, pero como ese día fue declarado por el presidente Luis Abinader como no laborable en todo el territorio nacional, comenzaron ayer martes.



La Zona de Acceso Restringido (ZAR), está delimitada al norte por las avenidas Reyes Católicos y República de Colombia; al oeste por la avenida Gregorio Luperón y al este por el río Ozama.



La restricción se aplicará a todos los vehículos pesados en el horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, según comunicó el Intrant en nota de prensa.



La medida está contemplada en el reglamento 258-20, y la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en República Dominicana.

Solo pueden acceder los que tengan permiso

El Intrant precisó que los vehículos pesados solo podrán acceder al Puerto de Santo Domingo desde puntos de control ubicados en la autopista Duarte, avenida John F. Kennedy; los puentes Duarte y Juan Bosch y el malecón oeste, desde donde se verificará si poseen el permiso de paso emitido por el puerto en coordinación con Intrant y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. El permiso de acceso se solicita a través del portal www.intrant.gob.do.