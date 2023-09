Luis Abinader afirmó que en dos semanas podría flexibilizar las medidas tras reactivar el canal La Vigía

El presidente Luis Abinader dijo que a partir de los últimos acontecimientos ocurridos entre República Dominicana y Haití, la frontera entre los dos países no será igual debido al conflicto por el canal que se construye sobre el río Masacre y otras situaciones que van a venir en Haití.



El mandatario habló durante la quinta versión del encuentro con periodistas LA Semanal, donde a pesar de la insistencia de los comunicadores, no explicó las razones por las que considera que la frontera no sería igual.



El jefe del Estado explicó que el Gobierno dominicano ni buscó ni quiere el presente conflicto con el vecino país, tras expresar que lo que está haciendo es defender la seguridad nacional.



De igual manera insistió en que lo que se quiere es que Haití cumpla con el tratado de 1929, creando un proyecto que cumpla las especificaciones técnicas y medioambientales.



Puso como ejemplo el diseño de la presa que se construirá en el río Artibonito, que sólo contempla la producción de energía eléctrica como una manera de respetar los tratados sobre manejo de aguas.



Podría flexibilizar medidas



Durante el encuentro con los periodistas, Abinader afirmó que en lo inmediato, el Gobierno dominicano se va a concentrar en salvar el caudal del río Dajabón.



Sostuvo que una vez se haya rehabilitado el canal se podría pensar en flexibilizar algunas de las medidas tomadas por el conflicto con Haití.



“Si podemos salvar el caudal del río, por medio de la rehabilitación del canal La Vigía, se van a quedar sin agua y entonces podríamos hablar de flexibilizar algunas de las medidas”, dijo el mandatario.



Indicó que en un periodo de dos o tres semanas será desviada una parte importante del río Dajabón.



Dijo que se está trabajando para salvar el caudal del río Dajabón con la habilitación del Canal La Vigía , que ha estado interrumpido desde el 2007, cuando el Gobierno dominicano lo cerró.



‘Siempre estamos dispuestos al diálogo, y lo que queremos es el diálogo para poder sentarnos bajo las condiciones que fueron muy bien firmadas y presentadas por ambos países en el tratado y ver de qué manera podemos asignar el agua equitativamente a cada país, pero no hacerlo ninguno de manera unilateral”, dijo Abinader.



El canal La Vigía



El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba manifestó que en lo inmediato se estará llenando el canal mediante un sistema de bombeo en la obra de toma. Esto será a más tardar en dos o tres semanas.



Asimismo, agregó que el canal La Vigía se está limpiando con equipos y hombres, que llevan aproximadamente un kilómetro y medio habilitado.



También explicó que a mediano y largo plazo se tiene contemplada la electrificación del sistema de bombeo, el cual también estará alimentado con agua subterránea.



Afirmó que esto permitirá tener agua para los productores agrícolas, las tareas cultivables y los ganaderos, ya que se beneficiarán con este canal cerca de 25 mil tareas.



Comercio binacional



El presidente Luis Abinader también reconoció que el conflicto con el vecino país genera una situación difícil para exportadores dominicanos hacia la República de Haití y anunció que el Gobierno está tomando varias medidas en ese sentido.



Expresó que las medidas fueron divididas en cuanto a las grandes exportaciones, las exportaciones de comerciantes y empresarios medianos y para los pequeños comerciantes que están en Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales.



En ese sentido, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes Ito Bisonó, informó que la comisión designada por el presidente Luis Abinader se trasladó a la frontera donde sostuvo reuniones con los comerciantes y realizó un inventario de los productos perecederos.



Agregó que esto permitió un listado de los que sí pueden ser reubicados y se establecieron reglas para su venta.



“El Banco Agrícola ha destinado 50 millones de pesos sin intereses para los productores, y a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el presidente ha entregado recursos adicionales de 50 millones de pesos para los comerciantes”, informó Bisonó.



El Banco de Reservas envió una comisión a Dajabón para revisar los préstamos existentes y evaluar cómo se les puede apoyar, incluso considerando la condonación de tiempos o pagos de compromisos.



Bisonó dijo que el Ministerio de Agricultura, junto con el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y el Banco Agrícola, han identificado casos como los huevos, el pollo, la cebolla, las habichuelas y otros productos para su adquisición y procesamiento de pagos.



También informó que el Plan Social de la Presidencia, ha realizado varios operativos, mientras que a través de Supérate se realizan inventarios en algunos negocios en torno a estos mercados, para proporcionar un bono de hasta 20 mil pesos. Citó entre estos negocios a las cafeterías, cocinas y motoconchos.



Error de la oposición



El presidente Luis Abinader consideró que es un error de parte de los partidos de la oposición no asistir a la convocatoria que reiteró para discutir la problemática haitiana y la soberanía del país.



Sostuvo que no importa que sigan haciendo oposición al Gobierno, porque esa es su función.



Sin embargo, el jefe de Estado llamó a las organizaciones políticas a que se pongan de acuerdo con el Gobierno en lo que respecta al tema haitiano y la construcción del polémico canal sobre el río Masacre.



Dijo que la posición de todos los partidos de oposición y sus dirigentes debiera ser igual y en defensa de la Nación.



“Debiera haber una posición nacional y unificada con lo que más le conviene al país”, declaró el presidente Abinader.



El mandatario reiteró la invitación a los distintos partidos de la oposición para reunirse para unificar una sola voz respecto al tema.



“Se le han hecho varios llamados a la oposición. Ellos pueden seguir con su ‘postura’, pero en el tema haitiano debiéramos estar de acuerdo”, subrayó el gobernante.

Haití dice que no va a retroceder con canal

El Gobierno haitiano reiteró, el derecho soberano de Haití sobre las aguas de los ríos fronterizos con República Dominicana, y aseguró que no va a retroceder al respecto.



“En este punto, no vamos a retroceder. Nuestro vecino tiene que entender que, al igual que utiliza las aguas del río Masacre para regar sus tierras, Haití tiene el mismo derecho”, dijo en conferencia de prensa el primer ministro haitiano, Ariel Henry.



La crisis entre los dos países por la construcción de un canal, ha llevado a la República Dominicana a adoptar diferentes medidas, entre ellas el cierre total de las fronteras desde el 15 de septiembre.

La Vigía

Este canal salvará el río Dajabón y estará listo en dos semanas, bañará aproximadamente 25 mil tareas, afirmó