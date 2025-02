Abinader defendió la reforma constitucional, transparencia y la lucha contra la corrupción sin caer en acusaciones

En su primer discurso de rendición de cuentas luego de la reforma constitucional proclamada en octubre del pasado año, el presidente Luis Abinader defendió la decisión y afirmó que con la estrategia que ha implementado de cerrar el espacio a eternizar personas en el poder y su apuesta por la independencia de las instituciones, el país puede competir en materia institucional con la de los países desarrollados.



“Me siento muy orgulloso y más convencido que nunca, de lo acertado de esta reforma, que cierra el camino al autoritarismo y a las aventuras personales. Hoy en el país reina una paz social y una tranquilidad como nunca antes. Tenemos un Ministerio Público independiente, una Junta Central Electoral con el apoyo de todos. Nuestras instituciones son confiables y así vamos a seguir”, expuso Abinader.



“Hoy la institucionalidad en República dominicana es comparable a la de cualquier país desarrollado del mundo”, afirmó el gobernante. Refirió que desde que asumió el gobierno prometió que trabajaría para el fortalecimiento de las instituciones del país y afirmó que cumplió su promesa.



“Desde que tomé posesión siempre dije que trabajaría por el fortalecimiento institucional y la seguridad jurídica del país, como un legado de mi gobierno que ha de perdurar más allá del presente mandato. Esta no es una simple declaración política, lo he demostrado con mis hechos”, expuso.



Refirió que la historia de la República Dominicana ha estado marcada por constantes reformas constitucionales, motivadas en muchos casos, únicamente por ambiciones personales, que han amenazado la paz y la estabilidad política de la nación.



“El mandato que nos otorgó el pueblo dominicano en las pasadas elecciones fue contundente, dándonos una mayoría que, de haber querido, nos habría permitido cualquier modificación constitucional a nuestro favor. Pero hicimos todo lo contrario, defendimos la democracia. En lugar de aprovechar esa mayoría para beneficio personal, impulsamos una reforma que blinda nuestra Constitución, asegurando que ni yo ni nadie en el futuro pueda manipularla a su conveniencia para perpetuarse en el poder, porque el respeto a las instituciones y a la voluntad del pueblo está siempre por encima de cualquier ambición individual”, sostuvo.



Valoró que la reforma constitucional que impulsó da paso a un país con reglas claras y el compromiso inquebrantable de la alternancia en el poder.



“En el año 2024 la voluntad del pueblo dominicano se expresó de manera contundente, otorgándonos una mayoría abrumadora en todas las elecciones celebradas, un resultado que fue reconocido esa misma noche por nuestros adversarios y validado por todos los observadores internacionales. Este respaldo no solo reafirma nuestra gestión, sino también el fortalecimiento de nuestra democracia y la sólida madurez institucional que estamos alcanzando”, expuso el gobernante.

Transparencia y corrupción



Abinader resaltó que su gobierno está apegado a los valores éticos y la lucha contra la corrupción. “Son compromisos irrenunciables en nuestro gobierno”, subrayó.



“En los últimos cinco años, la República Dominicana se ha consolidado como uno de los siete países que han logrado mejorar significativamente la transparencia, según el Índice de Transparencia Internacional 2024. Este reconocimiento es el reflejo de nuestro compromiso inquebrantable en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una gestión pública íntegra y responsable”, apuntó el mandatario.



“El jefe del Estado recordó que, en 2019, nuestro país se ubicaba con una puntuación de 28 sobre 100 y ocupaba el puesto 136 de 182 naciones. Hoy, gracias al esfuerzo colectivo y a las políticas implementadas, hemos alcanzado una puntuación de 36 sobre 100 y ascendemos al puesto 104 de 180 países, esto significa que, en materia de transparencia, hemos mejorado 8 puntos y escalado 32 posiciones, evidenciando que mientras muchos retroceden o se estancan, nosotros avanzamos con determinación”, apuntó Abinader.



El gobernante hizo referencia a que un Informe de la CEPAL de 2024 destaca que el país ha avanzado en materia de gobernabilidad en varios indicadores.



“Entre ellos se encuentran la voz y rendición de cuentas, la ausencia de violencia y terrorismo, la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria del Estado, el estado de derecho y el control de la corrupción. Además, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, una herramienta diseñada para evaluar la eficacia de 15 países latinoamericanos en la detección, sanción y prevención de la corrupción, resalta que hemos mantenido un crecimiento constante en nuestra capacidad institucional para enfrentar este desafío”, expuso.



Dijo que esos logros no son producto de la casualidad sino de varias acciones. “Entre ellas destaca la reforma constitucional que garantiza mayor independencia al Ministerio Público, evidenciada la semana pasada en la selección, por el Consejo Nacional de la Magistratura, de una Procuradora General que proviene de la carrera del Ministerio Público y no de la carrera política partidaria. Este cambio es fundamental para afianzar la imparcialidad y eficacia de nuestro sistema de justicia”, expuso el gobernante ante los asistentes al Congreso.

Llamó al optimismo para enfrentar retos futuros

El presidente arrancó su exposición sobre los logros de su gobierno y las metas para el próximo año, con optimismo y así concluyó. “Y les digo hoy, con la fe puesta en el destino glorioso de nuestra nación, si trabajamos juntos, si nos unimos en propósito y corazón, nada ni nadie podrá detenernos. Porque no somos un pueblo condenado al atraso, somos un pueblo llamado a la grandeza. Porque no somos una nación que teme al futuro, somos una nación que lo forja con sus propias manos”, puntualizó. El mandatario dijo que es el momento de celebrar “lo que somos los dominicanos”. Definió a la República Dominicana como un país resiliente y solidario.