La Junta Central Electoral (JCE) fue reconocida por sus contribuciones al sistema electoral dominicano y de la región, galardones que fueron otorgados durante la Ceremonia Internacional de Premios Electorales, organizada por el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios (ICPS), de Inglaterra, bajo auspicios del órgano electoral de Portugal.



La JCE recibió el premio de “Mejora electoral continua” y obtuvo dos placas por sus nominaciones en el “Compromiso internacional y “Accesibilidad para todas las personas”.



Los reconocimientos fueron recibidos por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, quien estuvo acompañado de los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelises y Patricia Lorenzo Paniagua.



Durante la ceremonia de entrega, el presidente de la JCE destacó la importancia de estos premios, que vienen a aportar aun más confianza y credibilidad de cara a los procesos electorales de 2024.



Consideraciones



Entre las consideraciones que el ICPS tomó en cuenta para la entrega del premio por “Mejora Electoral Continua”, está la obtención de la JCE de las certificaciones ISO 9001 de Sistema de Gestión de Calidad; ISO 54001 Sistema de Calidad de la Gestión electoral, así como la ISO 27001 de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información; el certificado del Sello Igualdad de Género, nivel Oro; el certificado RD Incluye, en el nivel Oro; la conversión de la EFEC en el Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del estado (Iespec).



También la implementación del voto accesible, el voto penitenciario, el Calendario Electoral de Actividades de 2024, la promoción del empadronamiento en el exterior, así como la copresidencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) durante dos años, desde donde la JCE aportó a la región mediante la cooperación horizontal.



Además de la JCE, también fueron también premiadas: Electoral Integrity Project and International IDEA; en la categoría de International Institutional Engagement Award; la Comisión Central Electoral de Georgia, en la categoría de “Electoral Commission of the Year Award”; Mohammad Irfan Abdool Rahman, Electoral Commissioner of Mauritius, en la categoría de Lifetime Achievement Award; Independent Electoral Commission of Kenya, en la categoría de Election Management Award; National Electoral Council Colombia, en la categoría de Electoral Conflict Management Award.

Decimonovena edición del simposio

El ICPS realizó la decimonovena edición del simposio y ceremonia de premios de asuntos electorales del 13 al 16 de noviembre, evento que se realiza con el fin de reconocer la contribución destacada individual o institucional en el ámbito electoral.



De los 10 renglones que contemplaba el ICPS para todos los países participantes, en esta ocasión la JCE participó solo en tres, y obtuvo las tres nominaciones y uno de los premios.