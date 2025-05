De ser críticos y tildar de improvisadas las medidas del gobierno ahora el PLD y la FP se suman a las de Abinader

La oposición luce empantanada para manejar el tema migratorio por la crisis haitiana, el de mayor debate de la opinión pública, de preocupación de la población y, al mismo tiempo, el de mayor atención por parte del gobierno. La oposición, especialmente la Fuerza del Pueblo (FP), principal partido de oposición, ha pasado de acusar al gobierno de capitalizar para fines políticos el tema haitiano a sumarse a las medidas del PRM y participar en el Consejo Económico y Social (CES) para tratar el tema.



De hecho, producto de una reunión con los expresidentes el pasado miércoles 14 de mayo, se informó que el presidente Abinader visitará a los expresidentes para dar continuidad a una agenda común y que también participarán en la primera reunión del CES para discutir el tema migratorio.



Sobre esa reunión se ha observado poco entusiasmo público de los dirigentes de la FP, mientras funcionarios y colaboradores del gobierno lo celebran.



El dirigente de la FP y exvicepresidente, Rafael Alburquerque planteó que el diálogo del CES debe ser para discutir la mafia que afirma hay en la frontera que facilita la entrada de indocumentados. El planteamiento de Alburquerque está contenido en un artículo que publicó en la edición del pasado viernes en elCaribe.



El también dirigente opositor, Carlos Amarante Baret, sostuvo que la oposición está inmovilizada por tema haitiano. “El tema haitiano se le está haciendo difícil a la oposición. La inmoviliza. Es una trampa política. El gobierno tiene la Ley de Migración y el Código de Trabajo. Ha ejecutado su política frente Haití. Dirige el poder coercitivo del Estado. Su logro, aplausos y una buena foto”, dijo.



El titular de asuntos internacionales de la FP, Manolo Pichardo, expuso que las acciones del gobierno por involucrar a la oposición en la política migratoria, buscan compartir el fracaso, que afirma, ha tenido en enfrentar el problema.



“El Gobierno busca, a través de unas fotos y un “diálogo” con la oposición, busca barniza su crisis, no buscar soluciones reales -porque no ha cumplido sus compromisos anteriores- sino socializar su fracaso con la oposición; embarrar de desgobierno a quienes no gobiernan”.



“La idea sería llevar a la oposición a la firma de un nuevo pacto que, si tiene éxito, sería un triunfo de “una administración con visión”; pero si fracasa -como parece ocurrirá por la complejidad de los daños estructurales causados por la administración-, gobierno y oposición, serán por iguales responsables”, planteó en un artículo publicado en Listín Diario el pasado sábado.



Los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, además son presidentes de sus respectivos partidos y aunque el encuentro con Abinader fue en su condición de expresidentes, no queda claro, en el caso de la FP, si esa organización también estaría respaldando oficialmente las decisiones de su líder y presidente de sumarse a la estrategia de la política migratoria del gobierno.



En tanto, desde los sectores económicos y que son parte del CES, como la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi) y el sector bananero, han externado la necesidad de un plan de regularización para la mano de obra extranjera que debido a las deportaciones de ilegales ha afectado esos sectores.



El presidente de la AIRD, Julio Brache, dijo que es necesario regularizar la mano de obra. “Nosotros lo que creemos es que se debe regularizar la mano de obra. En todos los países donde hay mano de obra importada, se emiten permisos de trabajo para pasar la frontera y luego se retorna a su país de origen”, dijo Brache recientemente.



Sobre ese tema, el presidente Luis Abinader dijo que se discutirá en el CES, pero antes el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, informó que un plan de ese tipo no está en la agenda del gobierno ni en las 15 medidas anunciadas por el presidente el 6 de abril de este año.



El expresidente Hipólito Mejía ha planteado varias veces que está de acuerdo con un plan de regularización y el PLD en una respuesta sobre el tema, también dijo que se necesita un plan de ese tipo.



En declaraciones sobre ese particular, Leonel Fernández sostuvo que el tema debe ser discutido, pero no dijo si lo apoyo o rechaza.



“Hay avances importantes, los resultados lo van a ver y hay experiencia en eso, y no es nueva”, planteó Mejía.



El pasado viernes, el CES difundió un comunicado en el que se observa al vicepresidente del Consejo Nacional de la empresa Privada (CONEP), César Dargam y al presidente del Conderación Nacional de Unidad Sindical (CNUD), Pepe Abreu, junto al presidente del CES, Rafael Toribio, según dijo en preparativos para convocar el encuentro.

Oposición había acusado politización tema Haití

Tanto el PLD como la FP han acusado al gobierno de politizar el tema haitiano. “El gobierno debe dejar de intentar aprovecharse políticamente del tema de la crisis haitiana y lo convierta en un efectivo tema nacional de política de Estado, la crisis migratoria haitiana es un problema demasiado serio para nuestra nación como para prestarse a la politiquería”, planteó Fernández en una audiovisual el 28 de abril. El PLD también ha acusado al gobierno de usar el tema de la crisis migratoria haitiana para fines políticos y para distraer a la población de otros problemas que les afectan.