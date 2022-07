Email it

La planificación del transporte no puede proyectarse a corto plazo, porque se trata de un proceso constructivo, explica Alexandra Cedeño, directora de Movilidad Sostenible del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).



La ingeniera maneja iniciativas y proyectos contemplados en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo (PMUS), una herramienta que busca generar cambios en el sistema de movilidad de la ciudad a los fines de hacerla más inclusiva, sostenible y amigable con el medioambiente.



El PMUS propone metas a lograr al 2030. Una de ellas es aumentar un 33 % la cobertura territorial de la red de transporte masivo, que se estima es de un 10 %, según el último diagnóstico.



Asimismo, proyecta aumentar en un 8 % los desplazamientos que se realizan en transporte público en un sistema eficiente y atractivo que genere un cambio de paradigma. El plan de movilidad parte del diagnóstico de que en el Gran Santo Domingo se realizan 3,097,106 de viajes diarios. De esta cantidad, el 42 % corresponde al transporte privado, 36 % al público, 21 % a pie y menos de 1% en bicicleta.



“Es imposible trazarte una meta de dos a cuatro años, tienes un proceso constructivo, cuando termina una ejecución, comienzas a usar el sistema, se generan viajes adicionales a los que tenías previsto y ahí comienzas a ver si lo que estabas proyectando cumple con lo que tienes, por eso es difícil lograr una aplicación a corto plazo”, sostiene Cedeño en entrevista para elCaribe.



Precisa que producto de los efectos de la pandemia algunos plazos fueron reformulados. “En el plan de movilidad cada decisión que se tome debe tener un buen sustento técnico, ahora mismo hay proyectos abiertos para los insumos técnicos que van a dar pie para la toma de decisiones”, informa.



Organismos internacionales y especialistas en la elaboración de este tipo de iniciativas, acompañan al Intrant en la implementación de esta herramienta.



La experta en Ingeniería Vial agrega que el plan de movilidad es fruto de un proceso participativo que involucra a la comunidad, juntas de vecinos, ciclistas y otros.



“El objetivo del plan es crear un Santo Domingo más atractivo y sostenible, priorizado porque aquí se concentra la mayor carga vehicular, conflictos de tránsitos, mayores congestionamientos y la mayor tasa de accidentes”, dijo.



En el eje de ampliar la cobertura y oferta del sistema masivo de transporte, se enmarcan los planes de ampliación de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo hasta Los Alcarrizos así como el aumento en la capacidad de la Línea 1.



La herramienta de planificación, contempla la identificación de corredores priorizados. Hasta el momento, el Gobierno implementó tres corredores de autobuses en la Núñez de Cáceres, Winston Churchill y Charles de Gaulle.



“Los procesos de reforma de los corredores no son rápidos ni cortos porque implican todo un reordenamiento de un servicio actual, no se crean bajo el esquema de que se compraron unidades y puse algo ahí”, explicó la funcionaria al destacar el componente social del proyecto.



Informó que actualmente, los choferes y operadores de los corredores formalizados reciben el acompañamiento de un especialista para instruirlos en temas gestión de empresa.



A los participantes se les enseñará cómo administrar flotas, planificar servicios, realizar despachos y supervisar unidades. La Ley 63-13, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial instruye al Intrant a elaborar planes de reestructuración de los sistemas de transporte interurbano y urbano de pasajeros, en coordinación con los ayuntamientos. El organismo priorizará las provincias de mayor parque vehicular para su implementación progresiva.

Plan persigue reducción de gases nocivos en 20%

Con la colectivización del transporte, también se cumple con un objetivo principal del PMUS, reducir un 20 % de las emisiones de dióxido de carbono. “El subsector transporte es responsable de un 20% de las emisiones en el GSD. Al 2030 se tiene como meta reducirlo y aumentar la cobertura del sistema de transporte formal y masivo en 8 %”, destaca la encargada de Movilidad Sostenible del Intrant.

En los planes de crear un sistema integrado de transporte público, se llevan a cabo estudios de cómo se comportan los viajes de la ciudad, los desplazamientos, cantidad de personas que se mueven en cada eje, de cara a determinar dónde conveniente un corredor de autobuses.