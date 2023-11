Nueva York. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, desarrolló su agenda de trabajo en Estados Unidos, la cual la llevó a recorridos por negocios dominicanos, reuniones con empresarios y ceremonias en las que se reconoció el compromiso con el servicio público y la dedicación al estudio de dominicanos en el exterior.



El sábado, la vicepresidenta entregó reconocimientos a tres comisionados de Policía, incluidos dos dominicanos, y a más de 30 estudiantes meritorios de ascendencia dominicana.



Durante el acto, la vicemandataria manifestó que las estelares trayectorias de Wendy García, comisionada de Equidad e Inclusión, y la dominicana de mayor rango dentro del departamento de la Policía de la ciudad de New York; así como del dominicano José A. Gomérez, primer hispano comisionado de la Policía en el Estado de New York para la ciudad de Newburgh, les han permitido alcanzar posiciones importantes, y convertirse en los primeros dominicanos en los puestos que desempeñan.



Asimismo, la vicemandataria reconoció la labor del puertorriqueño Edward Caban, quien está casado con una dominicana y es el primer latino en ocupar la posición de comisionado de Policía de la ciudad de Nueva York.



Peña aprovechó la ocasión para compartir con la diáspora el avance de la reforma policial en el país. Indicó que “a través de la dirección del presidente Luis Abinader, estamos haciendo historia, con una transformación que va desde la formación hasta una mejor retribución a la Policía Nacional”.



Igualmente, la vicemandataria reconoció a 38 jóvenes dominicanos o de ascendencia que se han destacado en el exterior.



Peña explicó que el galardón busca fortalecer la relación de la diáspora más joven con la cultura dominicana, “que sientan el país como suyo y, por supuesto, reconocer sus éxitos académicos”.



Indicó, además, que para el presidente Luis Abinader, los hijos y nietos de dominicanos en el extranjero son muy importantes, porque representan el puente entre ambos países, donde su talento puede aportar de diversas formas.



Por otro lado, la vicepresidenta se reunió con empresarios dominicanos en New York con el objetivo de estrechar lazos y conversar sobre las oportunidades de inversión que ofrece el país.



Raquel Peña resaltó que la República Dominicana posee políticas transparentes y justas, y, sobre todo, estabilidad política, social y económica; factores que han permitido al país alcanzar una tasa de crecimiento anual sostenida.

Domingo en las calles de New Jersey

El domingo, la vicepresidenta se reunió con empresarios de New Jersey para fortalecer la vinculación de dominicanos con el desarrollo económico nacional. Raquel Peña conversó con los comerciantes dominicanos que “representan el espíritu emprendedor de nuestra gente y se mantienen aferrados y resaltando sus raíces”.



Peña señaló que la comunidad dominicana en New Jersey es “grande, activa y productiva”.