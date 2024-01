El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, lamentó que los temas patrióticos no tengan la atención necesaria del Congreso Nacional.



El exjuez del Tribunal Constitucional reaccionó ante el traslado del día feriado 26 de enero, cuando se conmemora el 211 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, para el lunes 29.



Su comentario es en el marco de que en el Congreso cursa el pliego de ley para establecer que ese día sea inamovible, pero que según denunció pasa el tiempo y los legisladores no evacuan la pieza.



“Es lamentable que las cuestiones patrióticas no tengan la atención suficiente de los congresistas, toda vez que hace mucho que hay un proyecto de ley cursando en el Congreso para volver a restaurarle la inamovilidad a la celebración de esa fecha patria al día 26 de enero, día natal del Padre de la Patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte y Diez”, sostuvo al conversar con elCaribe.



Gómez Ramírez considera que al mover el día del patricio, en cierto modo, se le quita trascendencia a la fecha y se genera mucha confusión en la población común, sobre todo en las nuevas generaciones.



“Al desplazarse la celebración patria para una fecha distinta a la del natalicio del fundador de la República, eso crea una situación de confusión general y muchas veces la gente no termina sabiendo qué se conmemora en una fecha que es distinta al 26 de enero”, ponderó.



Exhortó a los senadores y diputados a otorgar, mediante la evacuación del marco jurídico, la importancia que tiene la cuestión patriótica y entiendan que el 26 de enero es una fecha patria de gran trascendencia, y “la más importante natalicia del país”.



Actividades



El Instituto Duartiano tiene una serie de actividades con motivo al natalicio del patricio dominicano. Este viernes, a las 8:00 de la mañana, será el enhestamiento (izamiento) de la Bandera Nacional, en la explanada frontal de la casa de la familia Duarte Díez; y a las 8:30 a. m. será entregada una ofrenda floral con la coordinación del Ministerio de las Fuerzas Armadas en el Parque Duarte, Ciudad Colonial.



A las 9:00 de la mañana habrá un oficio religioso en la Catedral Primada de América; a las 12:30 del mediodía será la entrega de una ofrenda floral en el Altar de la Patria; y, para cerrar las actividades del día, a las 7:30 de la noche será el concierto de música lírica “Te Muestro Mi Patria”, en la Plaza Patriótica de la Libertad, patio interior de la casa Familia Duarte Díez.

Cursan en el Congreso para cambiar días feriados

En el Congreso hay tres iniciativas para modificar la Ley 139-97, sobre días feriados, con el objetivo de fijar, entre otras fechas, el día del natalicio de Juan Pablo Duarte. Las reformas establecen que el 26 de enero, día en que nació el patricio, se quede en el calendario en la fecha que le corresponde y no sea trasladado para otro día. Los proponentes de esas piezas son los senadores Yván Lorenzo y Cristóbal Castillo, así como el diputado Sadoky Duarte.