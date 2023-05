Email it

La iniciativa busca el rescate de todas las personas, sobre todo el de los jóvenes de zonas marginadas

El Gobierno dejó iniciada ayer a través del Ministerio de Interior y Policía (MIP), la iniciativa “De Vuelta al Barrio”, la cual busca estimular el desarrollo integral de los residentes de sectores populosos de la capital y de otras demarcaciones con actividades artísticas y deportivas, para apartarlos de la delincuencia y los vicios.



Al encabezar la actividad celebrada en el club Mauricio Báez de Villa Juana, el titular del MIP, Jesús (Chu) Vásquez Martínez, destacó que el programa está pensado para los jóvenes y los líderes comunitarios, para cambiar los nuevos paradigmas de las comunidades marginadas.



“Antes era el profesor, el joven que salía del barrio y cuando regresaba después de graduarse de la universidad lo veíamos como un héroe, el sacerdote, el pastor y el dirigente deportivo, pero en los últimos tiempos eso ha cambiado en la República Dominicana”, expresó el ministro, al lamentar que los delincuentes y las personas que están vinculadas a actos delictivos sean para muchos un ejemplo.



En ese sentido, Vásquez Martínez, declaró que los modelos a seguir deben ser los hombres y mujeres que pueden exhibir un buen comportamiento ante la sociedad, como las figuras de las reinas del Caribe y otros atletas de la talla de Pedro Martínez, y José (Boyón) Domínguez, que salieron del barrio y han logrado éxito en la vida.



“Quero que nuestros niños vean cuál es el camino a seguir, no es el más fácil pero es el que le da dignidad al ser humano”, precisó.



Manifestó que el plan que comenzó el 28 de marzo en La Romana, forma parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, que aseguró ha impactado de manera positiva a diversas localidades, aunque a la vez reveló que todavía faltan cosas por hacer.



Parte del día a día



En el acto también estuvo presente la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, quien destacó que los barrios son parte esencial de la vida diaria del país, por lo que señaló que en ellos se debe trabajar para recuperar los valores que representan a los dominicanos como la honestidad, y la transparencia, así como la persistencia y el símbolo de éxito compartido en la solidaridad.



“Hay que decirle no a los vicios, al robo, y la violencia, que es una práctica diaria que a través de este programa De Vuelta al Barrio vamos a combatir conjuntamente con la comunidad”, expuso.



Raful valoró todo lo que hacen las personas que residen en barrios y que con esfuerzo y disciplina trabajan para lograr una mejor nación para el mañana.



En ese orden, entiende que dicha práctica no debe paralizarse, razón por la cual se tiene que seguir trabajando para los niños que son el futuro, así como por las mujeres que en su mayoría son cabeza de familia, al igual que para los jóvenes, para que estudien y progresen.



Recordó que para formar una mejor República Dominicana se debe continuar defendiendo la familia, la honestidad y la dignidad.



Unión



La alcaldesa del Distrito, Carolina Mejía, también participó en el lanzamiento de “De Vuelta al Barrio” en la capital, donde hizo un llamado a la población a que junto a las autoridades, contribuyan con el orden, la limpieza y el cumplimiento de las reglas.



De igual manera, instó a la ciudadanía a construir una convivencia sana y de respeto para evitar el surgimiento de conflictos.



El Ministerio de Interior y Policía, destacó que el programa también tiene dentro de sus objetivos, que personas exitosas en diversas áreas sirvan de paradigmas para los llamados jóvenes ni-ni o ninis, que ni estudian ni trabajan.



Para eso, cuenta con el apoyo de diversas personalidades de los medios de comunicación, como Franklin Mirabal y Aquiles Correa, artistas y gestores culturales, como José Antonio Molina, Pochy Familia y Alex Matos, deportistas como el exbaloncestista José (El Grillo) Vargas, y profesionales destacados como el doctor José Joaquín Puello.

Con la práctica deportiva, Interior y Policía quiere llevar seguridad a barrios.

Hubo intercambio de armas de fuego

En el inicio del programa “De Vuelta al Barrio”, el Ministerio de Interior y Policía brindó bonos para alimentos y otros beneficios por armas de fuego, para disminuir los actos de violencia en Villa Juana, y zonas aledañas. Asimismo, realizó actividades deportivas para la recreación de niños, adolescentes y adultos. Con la iniciativa, la entidad busca dar charlas en algunos puntos del Distrito Nacional y del interior del país, por lo que también cuenta con el respaldo del doctor Cruz Jiminián, Iván García, de la Federación Dominicana de Comerciantes y Luis Marino López, fundador de Adrian Tropical. Además, con el del productor de televisión, Ramón (Mon) Lluberes, el cantante urbano Crazy Design, el comediante Raymond Pozo, y los atletas Félix Sánchez y Luisito Pie.