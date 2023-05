Email it

SANTO DOMINGO.- Un grupo de auditores internos y contadores ha lanzado la propuesta para que la clase política y el empresariado asuman un compromiso serio y patriótico, para que junto a la ciudadanía y los demás sectores vivos de la nación se eleve el nivel de institucionalidad de la República Dominicana con el cumplimiento de la Constitución y las leyes.



Asimismo, plantean la existencia de una política de Estado que promueva permanentemente en la sociedad dominicana el cumplimiento de las leyes, y que se apliquen las sanciones correspondientes a los que las violan.



El encuentro correspondió a las tertulias de los jueves que se realizan en la Fundación V República, que presidente el general retirado José Miguel Soto Jiménez, y en el que Juan Antonio Ovalles Pérez expuso el tema: “Cultura del no cumplimiento de la ley: Un desafío para el país”.



Ovalles Pérez es consultor experto en control y auditoría de los sectores públicos y privados del país, además de ex presidente del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana.



En dicho conversatorio se expuso la necesidad de régimen de consecuencias, mediante la aplicación de las leyes por su incumplimiento, haciéndolas más fuerte en el sistema de justicia y más severas en su aplicación.



Igualmente, sugieren que las organizaciones rectoras y representativas de la sociedad, con relación a las buenas prácticas, la ética y la moral, se unan para exigir y promover el cumplimiento de estas.



También que el Estado dominicano, a través del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y otros órganos extrapoderes, sean los principales promotores para que se cumplan las leyes que rige el ejercicio profesional e institucional, marco legal y buena administración.



Del mismo modo, los auditores internos y contadores aconsejan el fomento el cumplimiento de las leyes en los diferentes centros educativos públicos y privados (escuelas, colegios, politécnicos, universidades, etc.).



“Que exista una verdadera voluntad política para cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, una aspiración que anhela toda la sociedad dominicana desde la fundación de la República”, también plantean.



El encuentro estuvo por Soto Jiménez, Semari Santana, presidente de Colegio Dominicano de Contadores Públicos Autorizados (CODOCON), Gerardo Almonte, presidente del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, Inc. (IAIRD) y Juan Antonio Ovalles Pérez, expositor invitado.



Además, asistieron Plácido Mercedes, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Delitos Financieros (ALIF); Ramón Méndez Acosta, auditor general de la Cámara de Diputados de la República, Silvio Pimentel, ex director de las Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República; Ramón González, ex auditor general del Banco Central; Yván Rosario, asesor del Defensor del Pueblo, Ángel Colón, ex director de la Filial Este del Instituto de Auditores Internos; Carolina Ramírez, experta en seguridad nacional, y los pasados presidentes del Instituto de Auditores Internos, Dhimas Paredes y Elba Russo, entre otros contadores, auditores internos, invitados especiales y relacionados de la Fundación V República.