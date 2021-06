Leandro Guzmán, símbolo de la resistencia contra dictadura de Trujillo

Leandro Guzmán Rodríguez fue un símbolo de la resistencia contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Falleció el sábado a los 89 años de edad.



Fue ingeniero civil e hidráulico. Nació en San Francisco de Macorís en el 1932. Agotó una gran trayectoria revolucionaria y política. Fue militante de Juventud Democrática y fundador del colectivo de luchadores que organizó los primeros comités de la Resistencia Interna.

Militó en el Movimiento 14 de Junio, primero, y en la agrupación que adoptó como nombre la fecha de las expediciones de 1959. Alcanzó posición en la más alta dirección.

En entrevistas con el autor llegó a narrar como en la cárcel de la dictadura lo desnudaban, lo torturaban con electricidad en los testículos, en la silla eléctrica y las golpizas de la espalda la secaban con agua de sal.

Tras enviudar de María Teresa Mirabal se casó con Yolanda Garrido, viuda del capitán Juan de Dios Ventura, desertor de la tiranía y expedicionario de 1959. La pareja permaneció unida por 59 años.

En su libro “1J4 De Espigas y de fuegos” testimonia el legado de su lucha, y la de su generación.

A los líderes del movimiento develado, los esposos Manolo Tavárez y Minerva Mirabal, los llegó a describir como “Señora Coraje” y “Capitán de los Silencios”. Un requisito de Minerva para que se casara con María Teresa fue la lucha contra Trujillo. Manolo nunca cedió a declarar pese a la fiereza de las torturas.

El 19 de agosto de 2014, elCaribe publicó, bajo la firma del autor, “Yolanda y Leandro: Una historia de amor” Nos acercó el interés por los temas de la resistencia, la democracia y la libertad.

Historia de Leandro



El 14 de febrero de 1958 el ingeniero Leandro Guzmán contrajo matrimonio con María Teresa Mirabal. Ella y otras dos hermanas, Patria y Minerva, fueron asesinadas a palos por la tiranía trujillista, el 25 de noviembre de 1960, cuando regresaban de visitar de la cárcel de Puerto Plata a sus esposos Leandro, Pedro González y Manolo Tavárez Justo. De la unión de María Teresa y Leandro nació Jacqueline el 17 de febrero de 1959.

Leandro define la situación que atravesó como el tránsito por un túnel oscuro y difícil donde no se le veía ni las manos. El trayecto siente que lo caminaba acompañado de otra persona, y al llegar al final, a la luz, notó que era Yolanda.

Estuvo muchas veces preso, una de las más terribles fue a partir de enero de 1960, cuando descubre en Mao el movimiento clandestino 14 de Junio, liderado por Manolo y Minerva. El nombre del grupo se lo puso Minerva en honor a las expediciones de 1959.

¿Cómo ustedes se conocieron?

En el mitin de Manolo en el 1962. Luego nos hicimos amigos, y ella pasó a ser mi secretaria en la agrupación política 14 de Junio- dice Leandro.

¿Y cómo inició la relación de amor?



No me atrevía a decirle nada, solamente la miraba, no encontraba la forma de hablarle sin faltarle el respeto a la viuda de un compañero mío (amigo de infancia en San Francisco de Macorís) que había muerto en la lucha por un país mejor- agrega.

¿Y luego qué pasó?



Entonces un día le dije que me gustaría ser papá de los hijos que ella tuvo con Juan de Dios. Es muy difícil que se junten dos viudos de las condiciones de nosotros, que fuimos pareja de dos personas asesinadas por una tiranía.

¿Cómo fue su boda?



Nos casamos a las 9:00 de la noche y las únicas personas que nos acompañaban eran papá, mi hermana y el sacerdote que nos casó en la parroquia San Antonio, cerrada, todo era clandestino- responde Yolanda.

¿Qué recuerda de su primer encuentro?



Él me conoció en el mitin del 62. Yo regresaba con Viriato Fiallo y doña Ángela Ricart. Luego fui secretaria del Partido 14 de Junio, trabajé en todo. Leandro era el secretario general y Jimmy Durán el subsecretario. Yo era asistente de los dos. Ahí fue que nos conocimos y de tanto vernos, el hombre comenzó a darme “vistilla” y llegó el momento que me la dejé dar.