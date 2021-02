Legisladores aplauden la intervención de Abinader en Ley 28-01

Santo Domingo.- Senadores y diputados aplaudieron la intervención del presidente Luis Abinader ayer de fungir como árbitro entre las cámaras legislativas a fin de llegar a un acuerdo sobre el proyecto de Ley 28-01, que crea una Zona Especial de Incentivo Fronterizo, y que venció el primero de febrero.

Entre esos legisladores destaca el senador de Pedernales, Dionis Sánchez, proponente de la pieza legislativa, quien dijo que lo planteado por el primer mandatario tiene grandes cosas positivas, siendo una de ellas que se declara como el garante entre ambas cámaras.

“Eso era lo que nosotros le habíamos pedido un tiempo atrás, de que él, como líder de la nación, dé garantía de que esta ley va a continuar y lo que él dijo en campaña, de que iba a ver facilidades para todo aquél que quisiera instalarse, no burocracia, que no sea posible instalarse en las provincias fronterizas”, explicó el vocero de Fuerza del Pueblo en el Senado.

Sánchez destacó también del Presidente “que él habla de que la ley no ha terminado”.

De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó sentirse esperanzado con las medidas tomadas por el Presidente quien, según dijo, se reunirá con los sectores de desarrollo fronterizo y los ministerios de Industria Comercio, Economía, Hacienda y las direcciones de Aduanas e Impuestos Internos, para llegar a acuerdos sobre la ley de incentivo.

“Yo creo que hizo muy bien el señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, nosotros pedimos ayer que él interviniera, no solo en su condición de presidente de la República sino en su condición de líder del Partido Revolucionario Moderno”, explico al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN.

Aclaración

Aunque Dionis Sánchez saluda la decisión de Luis Abinader explicó que la Ley 28-01 está vigente solo para las empresas que se instalaron entre los años 2001-2006, mientras que las que se instalaron después de esta fecha quedan fuera de la ley.

“La ley en su artículo 5 establece un periodo de gracia para el que se instaló del 2001-2006; el que se instaló en el 2004 le quedan dos años y el que se instaló después del 2006 ya le ley terminó para él”, explicó el legislador.

Sánchez indicó que lo peor con la caducidad de la Ley es que para los senadores fronterizos que no tienen empresas instaladas en sus provincias de esa naturaleza (como es su caso) y que necesitan inversionistas, ahora no es posible.

“Con lo sucedido actualmente no es posible. Por eso nosotros necesitamos que se resuelva este tema y que la ley pueda vivir por siempre, para que siempre haya un incentivo para instalarse en las provincias fronterizas”, apuntó.

El senador recordó que la Ley 28-01 se creó en el año 2001 con una vigencia de 20 años de incentivo a los inversionistas que se instalaran en las provincias fronterizas y que completaba su periodo de vigencia ayer, primero de febrero.

“Por eso una cantidad de gente de la frontera se trasladó aquí para hacer un funeral a esta ley, porque no nos pudimos poner de acuerdo entre senadores y diputados para sacar un proyecto que extendiera el plazo de esta ley”, manifestó.

Luis Abinader, ratificó el lunes su compromiso con el régimen de exenciones de la Ley 28-01, pero ajustado a mecanismos de mayor control y como parte de un modelo integral de desarrollo fronterizo que contemple políticas públicas de orientación social.