Legisladores del PRM ven extemporáneo hablar de reelección presidencial

Santo Domingo.-Ante las declaraciones de la senadora por Puerto Plata, Ginnette Bournigal, al solicitar al presidente Luis Abinader concluir una serie de obras en su provincia antes de él “reelegirse”, congresistas perremeístas manifestaron que aún no es tiempo de hablar de hablar de ese tema.

Para los senadores y diputados del partido oficialista es "extemporáneo" una eventual reelección Presidencial a del mandatario cuando apenas hacen siete meses de asumir el cargo.

La diputada Soraya Suárez dijo que los perremeístas están muy contentos con el gobierno de Abinader, pero son unas declaraciones extemporáneas, “el Presidente está muy concentrado en gobernar y nos la ha dicho; será su buena obra de gobierno quien le pedirá y el país que haga lo propio. Hay que dejarlo gobernar, eso es lo que él quiere, eso es lo que ha pedido. Nosotros mismos como legisladores tampoco podemos concentrarnos en que si volvemos o no volvemos, y vamos a dejarle eso a la población”.

Posición similar mantiene el senador por Sánchez Ramírez y miembro de la misma organización partidaria, Ricardo de los Santos, quien explicó que el Presidente debe seguir enfocado en la buena gestión de gobierno que está haciendo y a su tiempo se podrá hablar de reelección o no.

“Ahora, un presidente que sigue enfocado, que ha marcado la diferencia entre todos los presidentes en estos meses de gestión que lleva; yo soy de los que entiende que el presidente que no se desenfoque, que siga trabajando, que en su momento se hablará de reelección”, argumentó el legislador

De la misma forma, el senador por Monte Plata, Lenin Valdez, descartó que en el partido hayan colocado dirigentes para hablar de reelección presidencial. Adelantó que el jefe del Estado está muy enfocado en el desarrollo y recuperación del país.

Así también hizo un llamado a los congresistas a limitarse a legislar, trabajar en sus provincias y tratar de sacar a los pueblos de la pobreza.

Ministro de Interior y Policía se sorprende

Las declaraciones de Bournigal tomaron de sorpresa al ministro de Interior y Policía Jesús “Chú” Vázquez Martínez, quien aseguró que desconocía la opinión de la senadora.

“La verdad que yo no la había oído la declaración de mi querida amiga, la senadora de Ginette Bournigal, y no quiero emitir juicio u opinar sobre un tema…ustedes me sorprenden a mí”, indicó el funcionario perremeísta a su salido del Congreso Nacional, luego de reunirse con legisladores.

De acuerdo al artículo 101 de los estatutos del Partido Revolucionario Moderno está prohibida la reelección presidencial para los que ya ocuparon esa posición.

Declaraciones de Bournigal

La senadora Ginette Bournigal, pidió al mandatario "antes de su reelección", una serie de obras que incidan en el desarrollo de Puerto Plata.

"Antes de la reelección, no de la mía, sino de le suya, nosotros necesitamos que Montellano tenga la fe y esperanza de que se concluyan los trabajos de un centro técnico que hay que terminar para que vaya acorde con la escuela, antes de su reelección", apuntó Bournigal.