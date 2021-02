Leonel afirma que el Gobierno no tiene un plan de vacunación

El expresidente Leonel Fernández criticó que el gobierno no haya cumplido la promesa de que las primeras dosis de vacunas para el país llegaran en el mes de enero y advirtió que eso obedece que el gobierno no tiene ningún plan de vacunación.

“Empezamos el mes de febrero y se había dicho que en enero llegarían las primeras vacunas a la República Dominicana, no han llegado las vacunas, pero me pregunto si hubiesen llegado las vacunas cómo haríamos nosotros para proceder a vacunas nuestros ciudadanos porque hasta ahora nadie conoce de la existencia de un plan nacional de vacunación, no existe ningún plan nacional de vacunación”, criticó.

Advirtió que eso es preocupante porque incluso en los países donde ha habido plan de vacunación han fracasado. “Ha habido fracaso en Inglaterra, Francia, en Estados Unidos, en México, teniendo el plan no se ha ejecutado bien, hace falta que el gobierno se pronuncie y le aclare al pueblo dominicano en qué consiste el plan nacional de vacunación”, sostuvo.

Agregó que debe haber un programa de capacitación del personal que lo ejecutará y una campaña de comunicación para se sepa como se va a proceder. Informó que cómo no existe ese plan esta noche su partido presentará una estrategia para implementar la vacunación.

Fernández habló luego de juramentar al alcalde de las Guáranas en San Francisco de Macorís en su organización junto a otros exdirigentes del PLD.