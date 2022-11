Email it

El expresidente Leonel Fernández catalogó como inaceptables las exigencias hechas por el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, de que el gobierno dominicano detenga las deportaciones de extranjeros haitianos.



“Las declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Türk, que reiteran su exigencia directa a la República Dominicana sobre el cese de deportaciones de nacionales haitianos a su país, no solo son inaceptables, sino que exceden el mandato al que está llamado el Alto Comisionado de promover los derechos humanos, lo cual debe mantenerse siempre dentro del marco de la soberanía estatal que corresponde a cada Estado”, expresó.



Dijo que República Dominicana conserva el poder absoluto en la elaboración y ejecución de sus políticas migratorias, incluidos los procesos de deportación, siempre que estos no sean contrarios al derecho internacional público”.



Citó el artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas, relativo a los principios que rigen el funcionamiento del organismo internacional, el cual establece: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”.



Sostuvo que el llamado del Alto Comisionado para que República Dominicana haga un cese definitivo del proceso de deportaciones es, improcedente. “El oficial de Naciones Unidas alega que la situación en Haití hace que no existan las condiciones para un retorno seguro, digno y sostenible de sus ciudadanos.



Reconocemos la alarmante situación y esperamos que pueda superar ese actual impase con la ayuda de toda la comunidad internacional”.