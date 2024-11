Nueva York, 19 de noviembre de 2024 – Del 19 al 23 de noviembre, el expresidente de la República y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, llevará a cabo una destacada agenda de trabajo en la ciudad de Nueva York, entre lo que se incluye su participación en una cátedra en la prestigiosa Universidad de Columbia. Durante esta visita, Fernández, conocido por larga trayectoria en el ámbito político, académico y social, ofrecerá la conferencia titulada “Responding to the Political Landscape of Latin America and the Caribbean”.

La disertación, programada para este jueves 21 de noviembre en Columbia University. Este evento está dirigido a estudiantes de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales (SIPA) y asistirán estudiantes becados por la Fundación Obama. Los anfitriones serán Mauricio Cárdenas, Profesor de Práctica Profesional en Liderazgo Global e Iván Rebolledo Socio gerente de TerraNova Strategic Partners LLC, reconocidos académicos y líderes en temas internacionales.

Una agenda que fortalece vínculos internacionales

Además de este hito académico, la agenda incluye reuniones con representantes clave de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, así como la puesta en circulación del libro “Fuerza del Pueblo: Razón Histórica”, obra que contiene varios documentos sobre los orígenes del partido, editado por Diómedes Núñez. Este libro se presentará en Manhattan y New Jersey, promoviendo un espacio de reflexión sobre la historia y los retos de la región.

Columbia University: Un espacio para el diálogo global

La participación en Columbia University no solo subraya el compromiso con la educación y la investigación, sino que también refuerza el liderazgo de Fernández en el diálogo sobre los desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe en el panorama político global.