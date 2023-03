El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, llamó ayer a los partidos y organizaciones políticas que no están participando del diálogo convocado por el presidente Luis Abinader para tratar la situación de Haití, a involucrarse en el mismo porque esto es un problema de nación.



“Me parece que deben hacer una profunda reflexión al respecto”, afirmó Wilson Gómez, al considerar que como país hay que mandar un mensaje de unidad nacional con respecto a este tema tomando en cuenta la “indiferencia” de los organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



“Tiene que necesariamente entender que lo que concierne a la patria, a la soberanía, a la independencia nacional y a la situación que tenemos con Haití, sobre todo ante la indiferencia de las potencias, como Estados Unidos, Canadá y Francia, que son las más comprometidas con Haití, como la OEA y ONU”, expuso previo a depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria por la celebración del 206 aniversario del patricio Francisco del Rosario Sánchez.



“Frente a esa indiferencia, todos tenemos que reaccionar, tenemos que mandar un mensaje de unidad nacional, no es un problema de partidos ni de grupo, es un problema nacional, muy bien que no se politice ni se asuma el tema para fines particulares de nadie, pero no se puede renunciar a la defensa nacional, que requiere de la unidad de todos los grupos, entidades y personas”, expuso.



Gómez precisó que el Instituto Duartiano no escatimará esfuerzos en procura de que la colectividad internacional asuma la crisis de Haití. “Ellos pueden pretender que la República Dominicana resuelva el problema de Haití, es una irresponsabilidad de ellos”, expresó.



Sobre el tema también habló el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, quien dijo que es ausentarse del diálogo es una acción equivocada de los partidos políticos, al entender que las diferencias deben estar por encima de sectarismos, de aparcelamientos partidarios, de ideologías políticas y religiosas.



“Es una valoración que yo entiendo como Juan Pablo Uribe más que como el presiente Comisión Permanente de Efemérides Patrias… yo invito de manera humilde, serena, de las que organizaciones que han decidido no participar lo reconsideren y que allí hagan sus planteamientos”, dijo.



Uribe indicó que los partidos están en su derecho de adoptar políticamente la postura que entiendan sobre diversos temas y que eso no los hace ni más ni menos dominicanos. “Pero si yo entiendo que no es correcto, que es un error, es innecesario”, manifestó.