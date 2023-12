Rancho Arriba, Ocoa. – Tras una espera de varias décadas por los residentes del municipio de Rancho Arriba, el presidente Luis Abinader inauguró este domingo la carretera Rancho Arriba-Nizao, con una extensión de 11 kilómetros, destinados a terminar de unir los principales centros comerciales del país, con esta próspera región productiva.

El mandatario expresó que esta carretera tiene una importancia mayor porque permite transportar los productos agrícolas desde Rancho Arriba, con alrededor de 1millón 300 mil metros cuadrados de invernadero y al mismo tiempo, unifica desde el cruce de Ocoa, en el Sur, hasta el municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel.

Esta intervención de la carretera, destacó, permite la comunicación entre el Sur y el Cibao, ahorrando el tiempo de ir hasta Santo Domingo. «Este es el primer inicio de una mayor comunicación Cibao Sur y en la cual nosotros en los primeros años vamos a estar bien enfocados para hacer otras conexiones que tenemos pendientes, desde el distrito municipal de Guayabal, en Azua, conectarlo con Constanza y estudiar y consensuar con el sector ambientalista y el Ministerio de Medio Ambiente, una carretera Cibao Sur, que sería de San Juan hasta Santiago», indicó.

Al resaltar la importancia de esta carretera, señaló que este Gobierno pudo quitar el nudo legal que no permitía su construcción para poder cumplir con el mayor requerimiento de la provincia de Ocoa, que era su terminación. «Estamos cumpliendo, vamos a seguir cumpliendo».

«Estamos atentos, para arañar los chelitos para llevarlos donde realmente la gente lo necesita y donde se va a mejorar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas y por eso en momentos tan escasos, tan difíciles, hemos podido invertir en cada provincia en las obras prioridades y seguiremos invirtiendo», manifestó el jefe de Estado.

Reconocen al presidente Abinader como hijo distinguido de Rancho Arriba

Durante el acto, el alcalde de Rancho Arriba, Alcedo de los Santos y la secretaria del Ayuntamiento, Estefany Mejía, entregaron al presidente Abinader la Resolución 11-23, que lo declara como hijo distinguido del municipio de Rancho Arriba, por impactar positivamente este municipio durante su gestión gubernamental.

Tras recibir el reconocimiento, el presidente Abinader manifestó que esta distinción le agrega un compromiso mayor sobre este municipio y la provincia y recordó que a su llegada al gobierno, una de las primeras obras que realizó en este municipio fue llevar la electricidad, con lo cual los productores dejaron de utilizar plantas eléctricas que implicaban un 40% más de costos de producción en los invernaderos.

El presidente Abinader destacó, además, que el remozamiento del hospital que inauguró hoy, no tiene nada que envidiarle a ninguna clínica y se refirió a otras obras que ejecuta el Gobierno en esta provincia, tales como el remozamiento del hospital de Ocoa y el acueducto.

El presidente transformó la carrera que anteriormente estaba como un cartón de huevos

De acuerdo con los testimonios de los comunitarios Willian Encarnación, alias William colchón, Inocelis Martínez, Ingrid Castillo y Wilfredo de los Santos, esta era una obra esperada con ansias durante décadas y la describieron como importante carretera que beneficia a miles de habitantes y transeúntes.

Dijeron que el presidente transformó la carrera que anteriormente estaba como un cartón de huevos y por la que no se podía pasar ni en bicicleta, en una carretera moderna y segura.

La carretera Rancho Arriba- Nizao, que inauguró el mandatario inicia desde el puente sobre el río Banilejo hasta Rancho Arriba. En esta zona predomina una pujante agricultura representada principalmente por el incremento de la construcción de invernaderos y el desarrollo de las exportaciones de productos agrícolas hacia nuevos mercados.

De su lado, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, sostuvo que esta carretera era un pedimento que líderes comunitarios, sociales y políticos a lo largo de años estuvieron reclamándole a los distintos gobiernos y que hoy felizmente en la gestión del cambio, el presidente Abinader trae una solución para San José de Ocoa, para la región Sur, pero también para el país.

Asimismo, la gobernadora provincial, Oliva Castillo, expresó: «Señor presidente Luis Abinader, la gratitud del pueblo de San José de Ocoa no cabe en el pecho, pues con la inauguración de este tramo carretero en el día de hoy dejamos atrás una amarga pesadilla y despertamos con una dulce realidad, de una que no solo no la hicieron, sino que incluso como consecuencia de contratos leoninos, amañados intentaron dejar atadas las manos del gobierno, teniendo usted señor Presidente que romper el nudo legal que dejaron para echar a andar esta obra tan anhelada», señaló

Agradeció en nombre del pueblo de San José de Ocoa por todo lo que ha venido haciendo por la población gente desde que asumió la conducción del Estado «Nuestra gente que tienen usted un celoso guardián de los fondos públicos sabe sin duda alguna que tiene un presidente verdaderamente comprometido con el bienestar del pueblo, no con poses ni palabras vacías, sino con hechos por eso señor presidente creemos firmemente en lo que la inmensa mayoría del pueblo dominicano conoce y expresa viva voz que: en mejores manos no podemos estar».

Los trabajos de reconstrucción de la vía fueron ejecutados por la empresa Ingeniería Estrella. Esta obra posee todas las características que requieren las mejores carreteras del mundo, por lo que se ha provisto de un sistema de drenaje longitudinal y transversal que garantiza que la escorrentía superficial sea conducida hacia su disposición final sin que afecte la plataforma vial. Así como de un sistema de señalización y seguridad que incluye la colocación de barreras metálicas y muros tipo New Jersey para minimizar la ocurrencia de accidentes.

Entrega ampliación de la Emergencia y el remozamiento del Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara

Previamente, el mandatario inició su jornada de inauguraciones con la entrega de la ampliación de la Emergencia y el remozamiento del Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara, que beneficia a más de 20 mil habitantes y cuyo reacondicionamiento había sido demandado por varios años.

La intervención del hospital tuvo una inversión total superior a los RD$72 millones de pesos, incluye una Emergencia con los estándares que exigen las nuevas normas de salud, el remozamiento completo del centro y equipamiento.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, destacó que continúan el proceso de transformación y dignificación de los servicios públicos de salud, al tiempo que aseguró que nunca antes se habían logrado tantos cambios en esta red.

El titular del SNS indicó que, ese proceso de cambio ha permitido la entrega de 42 hospitales remozados y más 550 unidades de atención primaria en todo el territorio nacional.

La ampliación de la Emergencia cuenta con sala de espera, áreas de triaje, nebulización, cura, Rayos x, estación de enfermería, cubículos de observación y baños. Asimismo, la readecuación de cinco consultorios, una pre quirúrgicos, dos post quirúrgicos, un quirófano, una sala de Parto, seis camas de internamiento, seis cunas neonatales, además áreas de esterilización, odontología, sonografía, vacuna, laboratorio, oficina administrativa, almacén, lavandería, cocina, comedor, una morgue y se realizó el cambio de puertas, ventanas y salidas eléctricas.

En las actividades estuvieron presentes el director general de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), Roberto Ángel Salcedo; el alcalde de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz; de Rancho Arriba, Alcedo de los Santos; de Nizao, Eleazar Guerrero; el contratista, Manuel Estrella; el senador José Antonio Castillo; los ex senadores Pedro Alegría y Carlos Castillo; el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán; la diputada, Altagracia Encarnación; los directores del Servicio Regional de Salud de Valdesia, Marcelino Fulgencio y del Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara, Josefa Báez.