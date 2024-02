El mandatario dijo si vuelve a ganar llamará a un acuerdo de unidad nacional para completar reformas RD necesita

El presidente Luis Abinader manifestó que en caso de ser escogido por el pueblo para un segundo y último periodo de gobierno hará un llamado a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales a un gran acuerdo de unidad nacional para completar todas las reformas que el país necesita.



El mandatario habló durante un acto celebrado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el que esa academia le otorgó un doctorado Honoris Causa por su lucha por la preservación de la salud ante la pandemia del Covid-19, su manejo de la recuperación económica post pandemia y crisis mundial consecuente; así como por su lucha en los ámbitos locales e internacionales, por la defensa de nuestra soberanía nacional.



Al recibir la distinción, Abinader dijo que su gobierno ha enfrentado desafíos sin precedentes, tras agregar que las dificultades le sirvieron de experiencia y la resiliencia fue el gran aliado.



Explicó que enfrentó las situaciones, y siempre hizo entender a la población que en la crisis “estábamos juntos”.



El mandatario aseguró que en el manejo de la pandemia nunca primó el privilegio de nadie y las vacunas llegaron a todos por igual en su tiempo.



Destacó la transparencia con que se ha manejado desde el gobierno y llamó a los futuros liderazgos a trabajar con honestidad y solidaridad.



Explicó que el compromiso político no es traer el paraíso a la tierra, sino hacer política para disminuir el dolor humano.



“Los predicadores de paraísos políticos han acabado sometiendo a la sociedad, privando de libertad a los individuos y convirtiendo las naciones en infiernos inhabitables y corruptos”, afirmó Abinader.



Sostuvo que con la política se trata de ir iluminando poco a poco el presente en vez de maldecir la oscuridad en nombre de grandes principios y utopías irrealizables.



“La cuestión central de la política es, de una u otra manera, una lucha continua y sin cuartel contra la pobreza y la falta de oportunidades. Una lucha democrática contra la marginación, la miseria, la pobreza, la falta de oportunidades”, dijo el mandatario, quien además recordó que la política se hace para personas de carne y hueso.



“Sólo deseo decirles que el futuro no está escrito ni en la política ni en la vida, porque no está escrita la Historia. La tenemos que escribir entre todos. Y hacer política honesta y útil es un modo digno y noble de escribirla”, manifestó.



Explicó que el ímpetu político ha de ser incluyente, integrador, que no ha de dividir sino unir.



Doctorado Honoris Causa



El presidente Luis Abinader recibió la colocación de las insignias correspondientes como doctorado Honoris Causa en el área de Ciencias Económicas y Sociales, de manos del rector de la casa de altos estudios, Miguel Fiallo Calderón, al presidente Luis Abinader Corona, quien ponderó la trayectoria profesional del mandatario y sus aportes a la sociedad dominicana.



El mandatarrio agradeció el título de Doctor Honoris Causa que recibió de la UNPHU.



Indicó que dicho reconocimiento representa un estímulo para seguir trabajando con dedicación y entrega, buscando siempre el bienestar del pueblo. Se comprometió a continuar luchando por la justicia, la igualdad y el desarrollo de la República Dominicana.



“Este título lleva mi nombre, pero hoy quiero rendir el máximo homenaje a quienes son el verdadero protagonista; a esa generación de líderes comprometidos con su país para que cada día, paso a paso y poco a poco trabajan para continuar el cambio. Somos un proyecto colectivo. Somos el futuro que se escribe en el presente”, manifestó Abinader.



El acto fue celebrado en el Auditorio Horacio Álvarez Saviñón de la UNPHU, Leonardo Conde, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, leyó la semblanza del mandatario.



Durante su discurso Conde hizo un resumen de las principales ejecutorias de la gestión de gobierno del presidente Abinader, y destacó sus políticas económicas y sociales.



La mesa de honor estuvo integrada por: Raúl de Moya Español, presidente de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña (Fudphu); Miguel Fiallo Calderón, rector UNPHU; Patricia Matos Lluberes, vicerrectora académica; Walter Lendor, vicerrector de Desarrollo Institucional y Aseguramiento de la Calidad.



También por Geisha Carpio, vicerrectora de Postgrado y Educación Continuada; Claudia Acra; vicerrectora de Investigación, Proyectos, Vinculación, e Internacionalización y Doris Peña, decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología.



El Doctorado Honoris Causa es la máxima distinción que una universidad concede a una persona, en reconocimiento a sus méritos y trayectoria en el ámbito académico, científico o cultural; a sus valores y a su especial vinculación con la universidad que tiene 56 años de existencia.

Se compromete a seguir trabajando con justicia

El presidente Luis Abinader manifestó que estar unidos en política no significa estar de acuerdo. Consideró que la discrepancia es el motor del cambio político, como lo es de la vida. “La unanimidad en política, cuando se consigue, en todo caso, ha de ser un punto de llegada y nunca un punto obligatorio de partida o una meta impuesta”, dijo. Sostuvo que en política no se debe temer a discrepar con el propio compañero, y tampoco se debe temer a coincidir con el adversario.



“Quien discrepa de nosotros puede llevar razón y, sobre todo, abrirnos horizontes que en los que no habíamos reparado antes”, afirmó Abinader, durante su discurso de agradecimiento por el doctorado Honoris Causa.

Presidente

“Coincidir siempre con el amigo y discrepar permanentemente con el adversario no suele ser síntoma de buen sentido político”