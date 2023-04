El presidente Luis Abinader calificó a los bomberos forestales como héroes de estos tiempos. “Yo creo que para mí, les puedo decir y los puedo catalogar como verdaderos héroes de este tiempo”, expresó.



El jefe de Estado al sostener un almuerzo en el Salón Verde de la casa de gobierno con una delegación de bomberos forestales, expresó su agradecimiento por el trabajo extraordinario realizado con los últimos eventos registrados en los bosques del país.



“Les pedí que vinieran para agradecer, porque la verdad es que ustedes han hecho un trabajo extraordinario, que nos llena de orgullo, de satisfacción, de compromiso porque han arriesgado su vida”, destacó.



El gobernante valoró el compromiso de bomberos forestales por su ardua labor en la preservación del medio ambiente. Los integrantes del grupo de bomberos que manejan los fuegos forestales a nivel, se mostraron emocionados y a solicitud del jefe de Estado narraron sus experiencias de años trabajando en esa difícil tarea.



El mandatario continuó resaltando la labor de los bomberos forestales, tras indicar que estos incendios surgidos y cambios climáticos inesperados, los servidores del bosque han hecho un trabajo excelente, “Yo verdaderamente les agradezco, les felicito, me siento muy orgulloso”, agregó.



El jefe de Estado destacó el tiempo de respuesta de los bomberos forestales por la eliminación de los fuegos en tiempo récord, y también agregó que para que siga mejorando equipará con mejores condiciones a los bomberos.



Agregó: “Ustedes están cuidando, señores quizás lo más importante que tiene ahora mismo el país que son sus bosques y el bosque que realmente nos da el agua”.



El presidente Abinader hizo hincapié en la labor de los bomberos indicando que es de las más importantes que puede tener el país “porque sin agua no hay vida como ustedes bien conocen”.



Más bomberos equipados



El presidente Abinader apuntó que a pesar de que se pueden tener todos los equipos para apagar el fuego, con lo que se tiene que contar es con bomberos mejor equipados, en mejores condiciones y más cantidad para prevenir, donde cada sector del país pueda tener un equipo especial que pueda atender de manera más rápida.



Además, el mandatario dijo que trabajará con el Ministerio de Medio Ambiente y el encargado del Programa Nacional de Manejo del Fuego, Gerónimo Abreu, para que los bomberos forestales tengan un mejor seguro médico que tiene Senasa (Premium).



Ceara Hatton manifiesta agradecimiento a bomberos



De su lado, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, manifestó su agradecimiento por la ardua labor de los bomberos forestales. “Nosotros nos sentimos muy agradecidos el país se siente seguro, me han repetido muchas veces que el país debe saber que, si bien los incendios forestales son una permanente amenaza y que no queremos incendios, en caso de que se presenten tenemos un cuerpo especializado, comprometido, trabajador, que está dispuesto a darlo todo por apagar esos incendios y creo que eso merece un reconocimiento y un aplauso de todos”, expresó.

Pasión, entrega y voluntad

En representación de los bomberos forestales habló Elizabeth Martínez, quien manifestó que es un día especial e inolvidable para todos los bomberos forestales de la República Dominicana, porque el presidente Abinader los recibió en la casa de gobierno. Sostuvo que han trabajado en silencio, pero con pasión, entrega y voluntad porque nosotros más que por profesión u oficio trabajamos por vocación y por convicción. Como representante de los bomberos forestales, reafirmó su compromiso de seguir sirviendo a la patria