Manolo Pichardo dice que el canciller admite que el Gobierno delega funciones soberanas a organismos internacionales

Santo Domingo.- El secretario de Relaciones Internacionales de Fuerza del Pueblo (FP), Manolo Pichardo, expresó que no le extrañan las declaraciones del canciller de la República, Roberto Álvarez, quien exhortó a los integrantes de la Antigua Orden Dominicana a manifestarse frente a las Naciones Unidas para reclamar el respeto a las leyes migratorias.

Pichardo recordó que, en reiteradas ocasiones, ha dicho que esta administración no tiene una política exterior propia y que estas declaraciones del canciller no solo confirman esas afirmaciones, sino que sugieren que este gobierno ni siquiera tiene independencia para definir sus políticas internas.

“Pedir que se reclame a un organismo internacional el control migratorio del país y la exigencia del cumplimiento de nuestras leyes parece advertir que no tenemos un gobierno propio, sino uno que delega sus funciones soberanas”, indicó el expresidente del Parlacen.

En ese orden, para el dirigente de la FP, lo que señala Álvarez no es más que la admisión de que las decisiones de esta gestión de Luis Abinader, en materia de política exterior y nacional, no son tomadas por las autoridades dominicanas, sino por organismos o países que no necesariamente tienen como prioridad la agenda nacional ni la defensa de los intereses del pueblo dominicano.

La República Dominicana no ha cedido soberanía a ningún organismo multinacional, por lo que la responsabilidad de lo que ocurra en el país, en materia migratoria o de cualquier otra índole, recae sobre las autoridades dominicanas que fueron escogidas mediante procesos democráticos para gobernar el país y defender los intereses de una nación que tiene 181 años de independencia.

“Lo que reafirman estas declaraciones –acotó el expresidente de la Copppal– es lo que hemos venido denunciando desde principios de esta gestión de gobierno: que el tema migratorio se ha instrumentalizado con fines políticos y electorales de una manera burda e irresponsable, sin medir el daño al país en su soberanía e integridad territorial”.