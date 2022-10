Email it

Santiago. En medio de un llamado a los dominicanos a defender la soberanía nacional, cientos de personas recorrieron las calles de Santiago en la denominada “Marcha Patriótica”.



Durante la caminata, que partió del parque Colón, recorrió la calle Del Sol y concluyó en el parque Duarte, los manifestantes exigieron a la comunidad internacional el rescate de Haití y pidieron a los poderes públicos, repoblar la frontera y convertirla en una zona de desarrollo de alta prioridad nacional.



Asimismo, demandaron la adopción de una política altamente restrictiva en relación de los consulados dominicanos en Haití y la emisión de visas por parte de los mismos durante el tiempo que sea necesario hasta tanto se supere la situación actual.



Los nacionalistas pidieron la revisión y la supervisión minuciosa del Registro Civil, así como del Libro de Extranjería, en particular, en lo concerniente al registro de los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano desde el año 2000.



Durante los discursos, Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano advirtió que el país está al filo del grave riesgo de que perezca la República, sin ni siquiera haber entrado en la gran resistencia.



Recordó la carta dirigida por el patricio Juan pablo Duarte, en 1865, desde Caracas al gobierno restaurador con sede en Santiago donde expresó: “El gobierno debe mostrarse justo y enérgico o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional”.



Durante la proclama reclamaron la construcción del muro o valla física tecnológica y exigieron que la diplomacia dominicana produzca un rechazo contundente a las campañas “engañosas” que dicen quieren confundir apatridia con indocumentación, pretendiendo revertir la histórica sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.



Indica que aunque esta obra fue anunciada e iniciada por el actual gobierno, respondiendo a un creciente clamor nacional, la mayoría de los dominicanos tienen la expectativa de que la misma se edifique con la celeridad, transparencia y efectividad que demandan las singulares circunstancias críticas antes señaladas.



Asimismo, reclamaron la aplicación enérgica del Código Laboral con base al mandato que establece el mínimo del 80 % de mano de obra dominicana en las actividades económicas del país, así como impulsar sin dilaciones las reformas estructurales y la modernización en el aparato productivo de la Nación.



Igualmente, demandaron el cumplimiento riguroso y justo de las normativas migratorias, como la repatriación sostenida y creciente de todos los extranjeros en situación migratoria ilegal o irregular.



Indicaron que muchos extranjeros permanecen en esa condición aún después de que los dominicanos sufragaron el denominado Plan de Regularización de Extranjeros en extremo frágil o abiertamente ilegal, oneroso, al que califican como un gran fracaso.



Pidieron que se adopten todas las medidas y providencias, para que, conforme a la realidad precedentemente expuesta, las FF.AA. sean llevadas en un número tan suficiente como lo demandan las circunstancias actuales, a ejercer control fronterizo para evitar el regreso de los repatriados y nuevas incursiones ilegales, al costo y con el rigor que el caso requiera, hasta tanto concluyan los trabajos de edificación del muro y se pongan en práctica efectivos mecanismos tecnológicos que garanticen una efectiva supervisión.



Demandaron del Ministerio de Educación cumpla con el artículo 63, numeral 13, de la Constitución de la República el cual manda lo siguiente: “Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica.



Al Congreso Nacional reclamaron dar cumplimiento al artículo 10, numeral 2, de la norma suprema y cumpla con la reserva de ley establecida al precisar: “El régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la Zona Fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional”.



Conrado Asencio Torres, presidente del Centro Duartiano capítulo Santiago pretende ser el clarín de alerta para que ningún dominicano duerma tranquilo mientras las luchas no surtan el efecto de crear las condiciones para una paz sostenible en la isla. Calificó como una vergüenza de la humanidad, la denominada comunidad internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como los intereses que las financian, centrados en las naciones más poderosas de la tierra, el ejercicio de la solidaridad con Haití se ha centrado en la crucifixión de la imagen de la noble y solidaria nación dominicana. Criticaron a las naciones poderosas por la desidia.

Sectores apoyaron iniciativa ciudadana

A la marcha asistieron el presidente del Senado, Eduardo Estrella; José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de Defensa; Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista. También el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, los diputados Máximo Castro Silverio y Mateo Espaillat y los alcaldes de Moca y La Vega, Miguel Guarocuya Cabral y Kelvin Cruz, respectivamente. También acudieron ciudadanos de distintos puntos del país.