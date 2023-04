Email it

En lo que va del presente año 19 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas, informó la ministra de la Mujer Mayra Jiménez, quien aseguró que las estadísticas van disminuyendo, aunque insistió que para el gobierno y la institución que dirige una sola mujer que muera es una tragedia que enluta no solo a sus parientes, si no a la sociedad dominicana.

“El promedio de mujeres en República Dominicana que perdían la vida, producto de la violencia de género, era 130 entre el 2015 y el 2020, hemos bajado un poco esa cifra, pero yo no me conformo con eso, porque lo que quisiéramos decir es ni una menos, todas tienen que estar en su casa, en el caso de las muertes por feminicidio en el país, en este momento, y estoy corrigiendo una información que se divulgó en estos días que tenía un sesgo, tenemos 19 casos al día de hoy”, explicó la funcionaria.

Ese dato no incluye el asesinato la noche de este sábado de la locutora Chantal Jiménez de 25 años, muerta de un disparo que le hizo su expareja Yensi Graciano de 35 años de edad.

Confió en que esa cifra irá disminuyendo, no obstante recordó que es un tema cultural serio, muy agravado en la República Dominicana, como también son los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas que es una forma extrema de violencia, porque las niñas y adolescentes hay que cuidarlas.

“Porque no solo son hijas del fiscal, de su Papá y su Mamá, son hijas suyas, y como tal hay que mirarlas y protegerlas, porque son niñas que inician una relación sexual a temprana edad, lo que constituye una violación, porque no se trata de una relación de pareja, ya que dañan su futuro, las niñas no pueden estar trayendo niños al mundo”, dijo indignada la ministra de la Mujer en entrevista en el programa D´AGENDA.

Propugnó porque se imparta la educación sexual y reproductiva, tema del que dijo hay mucho tabúes en la sociedad, y recordó que está probado que los países que han logrado resolver esos problemas los han hecho con educación.

“Y es cada vez más educación y orientación lo que necesitamos, pero en nuestras acciones integral para enfrentar la violencia de género hemos puestos un programa de apoyo a las mujeres en situación de violencia, que también están en situación de alta vulnerabilidad social y económica, porque la violencia está asociada a la pobreza”, resaltó.

Lamento que una mujer en la República dominicana cuando tiene que decidir entre aguantar maltratos y poner un plato de comida a sus hijos, aunque sea arroz con huevo y tayota, prefieren que sus vástagos tengan un techo a veces indignos e impropios, y ese plato de comida.

“Esa madre dominicana, esa madre amorosa, nuestras madres, merecen que si están en violencia, en riesgo, el Estado vaya en su auxilio, y por eso digo con orgullo que el presidente Luis Abinader, por primera vez, puso en marcha una política para apoyarla económicamente, para que ninguna mujer tenga que aguantar maltratos por un plato de arroz, o por un techo para dormir”, destacó.