«Una coronel de la avanzada del presidente Luis Abinader ordenó a un grupo de hombres no identificados que me atacaran como lobos, tratándome como si fuera un criminal, maltratándome, atropellándome, encadenándome y poniéndome esposas».

Así lo manifestó el médico Wazar Gómez, quien fue detenido el pasado 26 de enero, Día del Natalicio de Juan Pablo Duarte, mientras protestaba pacíficamente en el parque de La Libertad por mejores condiciones para pacientes con cáncer y enfermedades mentales en San José de Ocoa.

“Después, cuando ya estoy en el destacamento de San José de Ocoa, esa misma coronel hizo toda una serie de vejaciones a mis derechos constitucionales, riéndose de mi conocimiento de la Constitución y, peor aún, ordenando que me dieran una golpiza dentro de la celda. Estando yo encadenado, estando esposado, me mandó a la cárcel y le dijo a un soldado: ‘Dígale a los presos que lo maltraten’, y me maltrataron, es verdad, pero no doblan mi espíritu”, expresó durante una entrevista para el noticiario de fin de semana de CDN

El galeno aseguró que durante su detención sufrió golpes y vejaciones a sus derechos constitucionales, siendo encadenado. Durante su estancia en la cárcel, fue llevado dos veces al hospital debido a su estado físico. Aunque fue liberado por orden del gobierno, aún no se siente bien físicamente.

“Yo fui dos veces al hospital durante mi estadía en la cárcel porque no me sentía bien. Todavía hoy no me siento bien, tengo fotos y tengo un certificado médico”.

A pesar de la manifestación del gobierno de no tolerar abusos y ordenar una investigación sobre el arresto, el doctor Gómez cuestionó la injerencia del presidente en la ley y destaca la importancia de respetar la Constitución.

«¿El presidente tiene o no tiene injerencia en la ley? ¿Qué es lo que protege al ciudadano, el presidente, la presidencia o la Constitución? Porque si es la Constitución, entonces ellos no tenían que hacer nada y el presidente no tenía que mover un dedo; tenía que dejar que la ley siguiera su curso, que me hicieran la acusación que tenían que hacer y demostraran que yo era o no un delincuente, y si no soy delincuente, entonces pagar por los daños».

Llamó a las autoridades y a los habitantes de San José de Ocoa y del país para que se investigue su caso y se aborde la situación de salud en la provincia.

CMD se pronuncia

El Colegio Médico Dominicano (CMD) repudió el apresamiento Gómez, presidente del gremio, calificándolo como una detención abusiva, antidemocrática e injustificable.

De acuerdo con el comunicado, Gómez, ejerciendo sus derechos constitucionales y de libre expresión, protestaba pacíficamente en la provincia de San José de Ocoa.

La reacción rápida y oportuna del presidente de la República, Luis Abinader, quien ordenó su liberación, fue reconocida por el CMD.